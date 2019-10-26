Старшая сестра Меган Маркл прокомментировала ее интервью о трудностях: "Это смешно"

Новости шоу бизнеса:Родственники Меган Маркл не пропускают ни одной возможности прокомментировать поведение герцогини.

Недавно на британском канале ITV вышел документальный фильм о герцогах Сассекских под названием "Гарри и Меган: африканское путешествие" (Harry & Meghan: An African Journey). В одном из интервью для фильма Меган Маркл призналась о том, как друзья отговаривали ее от брака с внуком Елизаветы II и она не думала, что будет так тяжело.

Ее старшая сестра Саманта, которая вместе с отцом не прекращает поливать их пару грязью, в интервью Inside Edition прокомментировала высказывания герцогини.

"Я думаю, это действительно смешно, когда кто-то, кого сопровождают по всему миру и тратят миллионы долларов на его безопасность, кто-то, кто путешествует на частных самолетах, как миллионер, может жаловаться на что-то. Она жалуется, что никто не спрашивает, все ли у нее в порядке. Ух ты, а ты сама когда-нибудь спрашивала у папы, как он после двух сердечных приступов?" – сказала Саманта Маркл в адрес сестры.

Также свое возмущение на жалобы Меган Маркл выразила известная телеведущая Венди Уильямс. Она безжалостно заявила, что никто не будет жалеть герцогиню, потому что она знала, на что идет.