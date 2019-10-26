Британская певица Адель похудела до неузнаваемости (Фото)

Популярная в мире британская певица Адель на днях засветилась на одной из светских вечеринок в совершенно новом образе.
Посетив мероприятие, которое было устроено в честь рождения американского рэпера Дрейка, папарацци успели запечатлеть исполнительницу, которая ошеломила публику своим преображением.
Адель буквально попрощалась со своими лишними килограммами. Ее некогда пышная фигура, которая на наш взгляд была очаровательной изюминкой певицы, просто испарилась. У певицы стали проглядываться более выраженные скулы, а также красивые, большие глаза.
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I used to cry but now I sweat #gingermckenna Happy birthday to one of the kindest and funniest people I’ve met @champagnepapi
Напомним, что после 7 лет супружеской жизни с Саймоном Конекки певица Адель подала на развод. По слухам, исполнительница начала новые отношения с рэпером Скепта.