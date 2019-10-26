Британская певица Адель похудела до неузнаваемости (Фото)

Новости шоу бизнеса:Исполнительница популярной песни "Skyfall" ошарашила своих фанатов постройневшей фигурой.

Популярная в мире британская певица Адель на днях засветилась на одной из светских вечеринок в совершенно новом образе.

Посетив мероприятие, которое было устроено в честь рождения американского рэпера Дрейка, папарацци успели запечатлеть исполнительницу, которая ошеломила публику своим преображением.

Адель буквально попрощалась со своими лишними килограммами. Ее некогда пышная фигура, которая на наш взгляд была очаровательной изюминкой певицы, просто испарилась. У певицы стали проглядываться более выраженные скулы, а также красивые, большие глаза.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 超愛妳的新造型，但新歌呢…？ #adele#adeletaiwan #愛黛兒#愛黛兒台灣#20191025 Публикация от 吳政諺 Wu-Zhengyan (@wu901105) 25 Окт 2019 в 1:08 PDT

Напомним, что после 7 лет супружеской жизни с Саймоном Конекки певица Адель подала на развод. По слухам, исполнительница начала новые отношения с рэпером Скепта.