"Мисс Земля 2019": кто стал победителем и какое место заняла украинка

26 октября на Филиппинах состоялся финал международного конкурса красоты "Мисс Земля 2019" (Miss Earth 2019). Обладательницей короны и главного титула стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.

Результаты состязания опубликованы на официальной странице конкурса в Twitter. Второе место (титул "Мисс Воздух 2019") заняла Эмани Дэвис из США, третье место ("Мисс Вода 2019") досталось представительнице Чехии Кларе Ваврушковой. А "Мисс Огонь 2019" стала Алиса Маненок из Беларуси.

Украину в этом году на конкурсе представляла 20-летняя Диана Шабас из Волынской области. Увы, ни одно призовое место ей не досталось.

Presenting the new queens of #MissEarth:

Miss Earth 2019 - Nellys Pimentel from Puerto Rico

Miss Air 2019 - Emanii Davis from the USA

Miss Water 2019 - Klara Vavruskova from Czech Republic

Miss Fire 2019 - Alisa Manenok from Belarus pic.twitter.com/xlxO8371w4

— (@MissEarth) 26 октября 2019 г.