"Мисс Земля 2019": кто стал победителем и какое место заняла украинка

Новости шоу бизнеса:Финал конкурса состоялся 26 октября на Филиппинах.

26 октября на Филиппинах состоялся финал международного конкурса красоты "Мисс Земля 2019" (Miss Earth 2019). Обладательницей короны и главного титула стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.

Результаты состязания опубликованы на официальной странице конкурса в Twitter. Второе место (титул "Мисс Воздух 2019") заняла Эмани Дэвис из США, третье место ("Мисс Вода 2019") досталось представительнице Чехии Кларе Ваврушковой. А "Мисс Огонь 2019" стала Алиса Маненок из Беларуси.

Украину в этом году на конкурсе представляла 20-летняя Диана Шабас из Волынской области. Увы, ни одно призовое место ей не досталось.

Presenting the new queens of #MissEarth:

Miss Earth 2019 - Nellys Pimentel from Puerto Rico

Miss Air 2019 - Emanii Davis from the USA

Miss Water 2019 - Klara Vavruskova from Czech Republic

Miss Fire 2019 - Alisa Manenok from Belarus pic.twitter.com/xlxO8371w4 — (@MissEarth) 26 октября 2019 г.

О победительнице конкурса Нелли Пиментел известно, что ей 21 год и она коренная жительница Пуэрто-Рико. Девушка родилась и выросла в городе Сан-Хуане. Красавица является студенткой факультета маркетинга и психологии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@nellyspimentel) 22 Окт 2019 в 11:22 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@missearth) 26 Окт 2019 в 2:16 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@di.blondie) 25 Окт 2019 в 7:50 PDT

"Мисс Земля" - один из самых престижных конкурсов красоты в мире, проводимый под эгидой ООН. Основная миссия соревнования – сохранение Земли, охрана окружающей среды, живой природы. Таким образом, все участницы представляют собственные международные проекты для улучшения экологической обстановки как на глобальном, так и на региональном уровне.

В 2019 году в конкурсе принимали участие представительницы 85 стран. У конкурсанток было четыре выхода: в купальниках, национальном костюме, выход без макияжа и укладок и в вечерних нарядах.