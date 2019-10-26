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Суббота, 26.10.2019
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А на дворе то осень: Настя Каменских устроила зажигательные танцы на пляже (Видео)

А на дворе то осень: Настя Каменских устроила зажигательные танцы на пляже (Видео)
22:26 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Фанаты принялись бурно обсуждать фигуру певицы.

Украинская певица Настя Каменских, которая сейчас отдыхает с мужем Потапом в Мексике, продолжает радовать фанов яркими моментами с отпуска.

Артистка показала, что просто лежать на пляже - скучно для нее, поэтому она решила устроить танцы прямо на песке. Этот момент Настя сняла на видео, а ролик выложила в своем Instagram.

На кадрах певица в откровенном бикини черного цвета сексуально двигается под музыку. Волосы Каменских распущены, а в руках у нее - кокос.

 
 
 
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Публикация от  (@kamenskux)

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Поклонники не смогли пройти мимо ролика и принялись бурно обсуждать фигуру Насти. Кто-то называет тело певицы шикарным, а кто-то считает, что ей не мешало бы еще похудеть.

"Шикарная", "Идеальная фигура", "Красотка", "Очень красивая фигура", "Классное тело", "Шикарные бедра", "Где талия?", "Опять набирает вес", "Худеть надо", "Похудеть бы тебе Настя! Как-то не эстетично смотрится", - пишут комментаторы.

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