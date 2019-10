Кардиган Курта Кобейна продали за $334 тысячи (Фото)

Узнаваемый кардиган Курта Кобейна, в котором он выступил с шоу Unplugged на MTV в 1993 году, был выставлен на аукцион.

Аукционы Julien в настоящее время пользуется большим вниманием у настоящих ценителей искусства. Напомним, что торги по продаже свитера Курта Кобейна закрылись еще 26 октября. По оценкам, максимальная цена данного экспоната не должна была превышать 200 000 долларов. Четыре года назад бывший владелец купил свитер за 137 500 долларов.

Согласно Rolling Stone, свитер 1960-х годов изначально продавался по цене около 16 долларов. Винтаж "был частью эстетики гранжа", - сказал в интервью Rolling Stone историк моды Кимберли Крисман-Кэмпбелл.

The cardigan worn by Kurt Cobain during Nirvana's MTV Unplugged/ Live in New York show, has sold for $334,000 US/£260,000 pic.twitter.com/DHQbtwIyMw

В свитере Кобейна не хватает одной пуговицы, также экспонат продается с пятнами на одном из карманов кардигана.

Начальная цена на свитер составляла 50 000 долларов, но также, предполагалось, что он может быть продан вдвое дороже, чем заплатил бывший владелец в 2015 году.

Напомним, что в 1994 году, через шесть месяцев после шоу "Unplugged", Кобейн совершил самоубийство в возрасте 27 лет. Альбом "Nevermind" был продан тиражом более 25 миллионов копий по всему миру по состоянию на 2016 год, включая 10 миллионов только в США.

