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Кардиган Курта Кобейна продали за $334 тысячи (Фото)

Кардиган Курта Кобейна продали за $334 тысячи (Фото)
15:50 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Свитер, который принадлежал американскому певцу и автору песен Курту Кобейну, купили на масштабном аукционе.

Узнаваемый кардиган Курта Кобейна, в котором он выступил с шоу Unplugged на MTV в 1993 году, был выставлен на аукцион.

Аукционы Julien в настоящее время пользуется большим вниманием у настоящих ценителей искусства. Напомним, что торги по продаже свитера Курта Кобейна закрылись еще 26 октября. По оценкам, максимальная цена данного экспоната не должна была превышать 200 000 долларов. Четыре года назад бывший владелец купил свитер за 137 500 долларов.

Согласно Rolling Stone, свитер 1960-х годов изначально продавался по цене около 16 долларов. Винтаж "был частью эстетики гранжа", - сказал в интервью Rolling Stone историк моды Кимберли Крисман-Кэмпбелл.

В свитере Кобейна не хватает одной пуговицы, также экспонат продается с пятнами на одном из карманов кардигана. 

Начальная цена на свитер составляла 50 000 долларов, но также, предполагалось, что он может быть продан вдвое дороже, чем заплатил бывший владелец в 2015 году.

Напомним, что в 1994 году, через шесть месяцев после шоу "Unplugged", Кобейн совершил самоубийство в возрасте 27 лет. Альбом "Nevermind" был продан тиражом более 25 миллионов копий по всему миру по состоянию на 2016 год, включая 10 миллионов только в США.

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Также на аукционе будет представлена гитара Fender Mustang от Cobain, предположительная цена которой от 300 000 до 500 000 долларов. Через три месяца после его смерти Кортни Лав Кобейн отправила эту гитару поклоннику, отметив в своем письме, что это "одна из его любимых гитар".

Также на аукцион будут предложены 700 исторических экспонатов и памятных вещей рок-звезд, включая Элвиса Пресли, The Beatles, Майкла Джексона, Мадонну, Королеву и Боба Дилана.

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