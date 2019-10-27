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Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились в очередное романтическое путешествие (Фото)

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились в очередное романтическое путешествие (Фото)
21:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинские телеведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, которые имеют бешеный рабочий график, в свободное время пытаются устроить путешествие заграницу.

Новые снимки влюбленные опубликовали на своих страницах в инстаграме. По словам Екатерины, Вена – это город в который можно приезжать множество раз и каждый раз попадать в новые места.

Катя и Юрий пришли в галерею Бельведер – художественный музей, в коллекцию которого входят знаменитые живописные произведения разных эпох. Для Осадчей воплотилась одна из ее музейных мечтаний – увидеть работы Густава Климта.

"В Вене я была множество раз, но до Бельведера времени доехать не было. Прекрасный день и невероятная экспозиция... В экспозиции и Моне, и Шиле и Ван Гог и невероятные работы Лакруа и Кнаппа. Посетите, если будет возможность", – порекомендовала знаменитость. 

 
 
 
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Супруги с 5-звездочного отеля Palais Coburg Residenz также показали свои роскошные образы для вечернего выхода. Юрий Горбунов примерил классический смокинг, а его очаровательная жена нарядилась в платье с цветочной аппликацией голубого цвета.

Напомним, что недавно супруги побывали в Амстердаме, а сейчас проводят время в Париже. В социальных сетях Катя Осадчая поделилась снимками с Юрием Горбуновым на фоне Эйфелевой башни с подписью, что им посчастливилось попасть в именно Париж в 130-й день рождения одной из самых популярных достопримечательностей в мире. 

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Все по теме:

Австрия, Путешествие, Фото, Знаменитость, Катя Осадчая, Юрий Горбунов.
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