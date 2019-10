Селена Гомес рассказала секреты своей личной жизни

Новости шоу бизнеса:Селена Гомес надеется, что ее токсичные отношения из прошлого больше никогда не повторятся.

Откровения от Селены Гомес продолжаются. На прошлой неделе она выпустила две автобиографичные композиции — Lose You to Love Me и Look at Her Now, а на днях побывала на шоу Зака Санга, где вновь предалась воспоминаниям о непростых временах.

27-летняя певица призналась, что последние два года была невероятно одинокой, но это чувство, напротив, подстегнуло ее к творчеству.

Я бы хотела узнать, какая любовь ждет меня в следующий раз. Хочу, чтобы это чувство было реальным, чтобы в отношениях не было взаимозависимости, или грязи, или отсутствия общения. Когда вы становитесь старше, то вы встречаете действительно тех людей, которые вам подходят, которые с вами на одной волне, — сказала певица.

Селена добавила, что в настоящее время не находится в активном поиске, она совершенно счастлива на данном этапе своей жизни.

Напомним, что Гомес с 2010 года встречалась с канадским певцом Джастином Бибером, их роман с перерывами длился вплоть до начала 2018 года. Тяжелые и разрушительные отношения для обоих закончились после того, как Бибер нашел новую любовь в лице модели Хейли Болдуин и женился на ней.