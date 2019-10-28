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Элтон Джон отменил концерт: причина
Элтон Джон отменил концерт: причина

Элтон Джон отменил концерт: причина

Элтон Джон отменил концерт: причина
22:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:В день своего концерта поп-певец написал пост в твиттере, где сообщил об отмене своего шоу.

Несколько дней назад у Элтона Джона должен был состояться феерический концерт в Индианаполисе, США, но 72-летняя звезда отменил свое выступление по состоянию здоровья.

Я ненавижу подводить своих фанатов, и теперь перед ними в долгу: должен представить свое шоу лучше, однако сейчас это просто невозможно, – сообщил 72-летний Элтон.

Известно, что у Элтона Джона серьезные проблемы со здоровьем. Но что именно произошло, пока неизвестно. Хотя догадок в заголовках ведущих таблоидов предостаточно. В комментариях в твиттер поклонники желают легендарному музыканту скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.

Организаторы концерта успокаивают фанатов и уже анонсировали, что концерт все же состоится: ориентировочная дата – 26 марта 2020 года. Однако, будут действительны ли предыдущие билеты, пока не уточняется.

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Дата концерта назначена на март 2020 года, и я обещаю, что представлю шоу, которое вы заслуживаете. Большое спасибо за вашу поддержку и понимание, – добавил Элтон Джон в твиттере.

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Концерт, Элтон Джон, Певец.
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