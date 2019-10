Элтон Джон отменил концерт: причина

Несколько дней назад у Элтона Джона должен был состояться феерический концерт в Индианаполисе, США, но 72-летняя звезда отменил свое выступление по состоянию здоровья.

Я ненавижу подводить своих фанатов, и теперь перед ними в долгу: должен представить свое шоу лучше, однако сейчас это просто невозможно, – сообщил 72-летний Элтон.

Известно, что у Элтона Джона серьезные проблемы со здоровьем. Но что именно произошло, пока неизвестно. Хотя догадок в заголовках ведущих таблоидов предостаточно. В комментариях в твиттер поклонники желают легендарному музыканту скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.

To my dear fans in Indianapolis,

It is with the heaviest heart that I'm forced to deliver the news that I am extremely unwell and therefore unable to perform at @TheFieldhouse tonight. pic.twitter.com/9EQPg2qPPB

