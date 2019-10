Арнольду Шварценеггеру пришлось срочно эвакуироваться из дома

Известно, что огонь в Лос-Анджелесе добрался до элитного района, где расположены особняки знаменитости шоу-бизнеса и спортсменов.

В результате этого Арнольд Шварценеггер вынужден был эвакуироваться из собственного дома. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

Согласно опубликованому посту, актер покинул дом в 03:30 утра. Также он призвал всех, кто находится в зоне эвакуации - "не облажайтесь, убирайтесь". Актер поблагодарил пожарных, которые борются со стихией.

We evacuated safely at 3:30 this morning. If you are in an evacuation zone, don’t screw around. Get out. Right now I am grateful for the best firefighters in the world, the true action heroes who charge into the danger to protect their fellow Californians. #GettyFire

