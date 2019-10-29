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Арнольду Шварценеггеру пришлось срочно эвакуироваться из дома

Арнольду Шварценеггеру пришлось срочно эвакуироваться из дома
14:48 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Уже больше недели в районе Лос-Анджелеса бушуют природные пожары, вызывающие панику у местных жителей.

Известно, что огонь в Лос-Анджелесе добрался до элитного района, где расположены особняки знаменитости шоу-бизнеса и спортсменов.

В результате этого Арнольд Шварценеггер вынужден был эвакуироваться из собственного дома. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

Согласно опубликованому посту, актер покинул дом в 03:30 утра. Также он призвал всех, кто находится в зоне эвакуации - "не облажайтесь, убирайтесь". Актер поблагодарил пожарных, которые борются со стихией. 

Как сообщается, пожар начался ночью во вторник, 29 октября, вблизи музея Getty Center и распространился на площади около 200 гектаров. 

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Свои дома также пришлось покинуть звезде баскетбола Леброну Джеймсу, актеру Кларку Греггу и сценаристу Курту Саттеру.

Мэр города Эрик Гарсетти заявил, что сгорело по меньшей мере пять домов, но обошлось без жертв.

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Пожар, Эвакуация, Арнольд Шварценеггер, Знаменитость.
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