Арнольду Шварценеггеру пришлось срочно эвакуироваться из дома

Новости шоу бизнеса:Уже больше недели в районе Лос-Анджелеса бушуют природные пожары, вызывающие панику у местных жителей.

Известно, что огонь в Лос-Анджелесе добрался до элитного района, где расположены особняки знаменитости шоу-бизнеса и спортсменов.

В результате этого Арнольд Шварценеггер вынужден был эвакуироваться из собственного дома. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

Согласно опубликованому посту, актер покинул дом в 03:30 утра. Также он призвал всех, кто находится в зоне эвакуации - "не облажайтесь, убирайтесь". Актер поблагодарил пожарных, которые борются со стихией.

We evacuated safely at 3:30 this morning. If you are in an evacuation zone, don’t screw around. Get out. Right now I am grateful for the best firefighters in the world, the true action heroes who charge into the danger to protect their fellow Californians. #GettyFire — Arnold (@Schwarzenegger) October 28, 2019

Как сообщается, пожар начался ночью во вторник, 29 октября, вблизи музея Getty Center и распространился на площади около 200 гектаров.

Свои дома также пришлось покинуть звезде баскетбола Леброну Джеймсу, актеру Кларку Греггу и сценаристу Курту Саттеру.

Мэр города Эрик Гарсетти заявил, что сгорело по меньшей мере пять домов, но обошлось без жертв.