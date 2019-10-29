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Лили-Роуз Депп снялась в рождественской рекламе для Chanel (Видео)

Лили-Роуз Депп снялась в рождественской рекламе для Chanel (Видео)
19:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Дочь актера Джонни Деппа, 20-летняя Лили-Роуз Депп, которая в течение нескольких лет является амбассадором бренда Chanel, снялась в рождественской рекламе.

Мини-фильм Chanel получился очень праздничным. Режиссером кампейна Chanel №5 Eau выступил популярный фотограф Жан-Поль Гуд (Jean-Paul Goude), а для рекламы в кадре снялась Лили-Роуз Депп.

Для главной героини подготовили образ 1940-х годов. В ролике модель появляется в маленьком черном платье, парижском берете и в красных сапогах на большом флаконе аромата №5 Eau и смотрит в снежный шар с парфюмом Chanel.

"Мне очень понравилась героиня, придуманная Жан-Полем. Меня переполняли радость и удивление, я почувствовала себя маленькой девочкой в рождественское утро", – призналась дочь Джонни Деппа.

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Напомним, что дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа сыграла вместе с Тимоти Шаламе в фильме "Король". В одном из недавних интервью актриса рассказала о том, виляет ли знаменитый папа на карьеру Лили-Роуз и как именно она добивается успехов в кино.

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Карьера, Знаменитости, Актриса, Лили-Роуз Депп, Актриса Лили-Роуз Депп.
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