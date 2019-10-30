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Рики Мартин и его муж стали родителями в четвертый раз

Рики Мартин и его муж стали родителями в четвертый раз
10:05 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Рики Мартин и его супруг Джван Йосеф стали снова родителями.

Певец Рики Мартин опять поделился с поклонниками радостным событием – их семья с мужем Джованом Йосефом стала больше. Известно, что суррогатная мать родила звезде сыночка. Для знаменитого Мартина это уже четвертый ребенок, а вот для 35-летнего Джвана – второй.

Таким радостным событием родители поделились на страницах в социальной сети Instagram. Публикации Мартин и Йосеф сопроводили снимком, на котором знаменитости позируют с новорожденным малышом.

"Родился наш сын Рен Мартин-Йосеф", – написал счастливый звездный отец Рики Мартин. 

 
 
 
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Nuestro hijo Renn Martin-Yosef ha nacido. #elbebéhanacido

Публикация от Ricky (@ricky_martin)

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Отметим, что Рики Мартин и Джован Йозеф воспитывают также близнецов Маттео и Валентино, которые родились в 2008 году. Люсия стала их первым совместным ребенком.

Напомним, украинская певица Санта Димопулос трогательно поздравила сына с днем рождения. Сегодня мальчику исполняется 11 лет.

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Дети, Суррогатное материнство, Знаменитости, Артист, Певец, Рики Мартин, Малыши.
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