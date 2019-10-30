Маша Ефросинина рассказала о недуге своей дочери

Новости шоу бизнеса:Известная теле- и радиоведущая рассказала о сложных моментах этого лета.

Популярную Машу Ефросинину можно признать иконой стиля, а также назвать самым отзывчивым человеком украинского шоу-бизнеса.

Кто бы мог подумать, но известная ведущая, которая активно занимается благотворительностью, призналась, что когда ее дочь заболела, ей не могли поставить точный диагноз целых три месяца.

Звездная семья объездила практически всю Европу, побывала в самых лучших врачей, и такое мучительное ожидание, возможно, страшного диагноза могло превратить это лето в сущий ад.

"Моей дочери не могли поставить диагноз. Я чуть не сдохла. Три месяца не могли поставить диагноз, это было лето. Мы ездили по врачам, мы объездили всю Европу. Когда самые страшные диагнозы звучат, фатальные… Это было это лето, поэтому я это лето плохо помню. Мы с мужем очень много говорили и плакали. Только мне тогда Тимур говорил, что мы в любом случае будем идти до конца, как бы ни было. Это было время, когда я молилась больше всего в своей жизни. Я молилась, я все время молилась, проговаривала все молитвы, которые знала. Но все наши опасения не подтвердились", - сообщила Ефросинина в своей авторской программе "Экзамен".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Маша Ефросинина поделилась милым фото с дочерью.