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Маша Ефросинина рассказала о недуге своей дочери

Маша Ефросинина рассказала о недуге своей дочери
15:07 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Известная теле- и радиоведущая рассказала о сложных моментах этого лета.

Популярную Машу Ефросинину можно признать иконой стиля, а также назвать самым отзывчивым человеком украинского шоу-бизнеса.

Кто бы мог подумать, но известная ведущая, которая активно занимается благотворительностью, призналась, что когда ее дочь заболела, ей не могли поставить точный диагноз целых три месяца.

Звездная семья объездила практически всю Европу, побывала в самых лучших врачей, и такое мучительное ожидание, возможно, страшного диагноза могло превратить это лето в сущий ад.

"Не смогу быть 25-летней девочкой": Алена Винницкая о своем возрасте

"Моей дочери не могли поставить диагноз. Я чуть не сдохла. Три месяца не могли поставить диагноз, это было лето. Мы ездили по врачам, мы объездили всю Европу. Когда самые страшные диагнозы звучат, фатальные… Это было это лето, поэтому я это лето плохо помню. Мы с мужем очень много говорили и плакали. Только мне тогда Тимур говорил, что мы в любом случае будем идти до конца, как бы ни было. Это было время, когда я молилась больше всего в своей жизни. Я молилась, я все время молилась, проговаривала все молитвы, которые знала. Но все наши опасения не подтвердились", - сообщила Ефросинина в своей авторской программе "Экзамен".

 
 
 
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18 часов полёта могут быть весьма увлекательными, если : ⠀ —— взять с собой книгу, в которой осталось дочитать 100 страниц! И с упоением узнать конец! ⠀ —— хряпнуть 5мг. мелатонина и проспать 9 часов. После него нет вязкой сонливости, как после снотворного. ⠀ —— Посмотреть фильмы, которые всегда откладывал на потом из-за отсутствия в них большого художественной смысла Мой полётный«улов» : «Long shot» — милая смешливая комедия в стиле американской мечты, с невозможно красивой Шарлиз Терон! И «Aftermath» с моим любимым Александром Скаасгардом и слезами-ми-ми-ми. ⠀ —— Переодеться на борту в костюм @mashsh.wear и чувствовать себя как дома ⠀ —— Сделать посадку в Мехико, чтобы высадить пассажиров и принять новых до Канкуна, и увидеть, как за 40 минут десятки человек вычищают гигантский самолёт до состояния блеск; как экипаж сменяется новыми пилотами и борт проводниками, и почувствовать, что теперь ты знаешь все инсайты:) Спасибо @turkishairlines за этот комфортный полёт и за то, что я могу писать и выкладывать этот пост, находясь в небе #TurkishAirlines #TKMoments #WidenYourWorld

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Напомним, ранее сообщалось о том, что Маша Ефросинина поделилась милым фото с дочерью.

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Болезнь, Маша Ефросинина, Дочка, Украинская ведущая.
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