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Хеллоуинский рейтинг от Forbes: 13 самых высокооплачиваемых покойных звезд
Хеллоуинский рейтинг от Forbes: 13 самых высокооплачиваемых покойных звезд

Хеллоуинский рейтинг от Forbes: 13 самых высокооплачиваемых покойных звезд

Хеллоуинский рейтинг от Forbes: 13 самых высокооплачиваемых покойных звезд
15:41 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Журнал Forbes решил составить список самых высокооплачиваемых покойных знаменитостей.

Музыка не останавливается даже после того, как ее создатель, к сожалению, нас покидает. В честь праздника Хеллоуин перечень вышел символичным - на сайте издания опубликовали 13 знаменитостей, 9 из которых - музыканты.

Даже несмотря на то, что физические продажи снижаются, звезды из этого списка, благодаря современным технологиям, начинают свою "новую карьеру" из загробного мира. Девять музыкантов, включая Майкла Джексона, Уитни Хьюстона и Нипси Хассл, за этот год набрали на 40% больше прослушиваний, чем за 2018 год. Это число в 2019 году - 15,2 млрд. прослушиваний в США.

Заработок знаменитостей, которые уже нас покинули, почти не изменились в сравнении с предыдущим годом, если не учитывать прибыль Майкла Джексона от продажи его части в музыкальной издательстве EMI, что составила около 300 млн долл. Эта продажа увеличила общий доход к 628 млн долл, когда в прошлом году эта сумма была 285 млн.

Лидером рейтинга уже седьмой год подряд становится поп-король Майкл Джексон, умерший в 2009 году. Его доходы выросли к 2,1 млрд долл против 1,8 млрд долл в прошлом году.

На втором месте рейтинга оказался певец Элвис Пресли, покинувший нас еще в 1977 году. Состояние певца составило 39 млн долл. Напомним, что продолжаются съемки байопика о жизни короля рок-н-ролла.

Бронзу "забрал" себе творец Снупи - художник Чарльз Шульц, который заработал 38 млн долл.

Этим он подвинул с третьего места гольфиста Арнольда Палмера, который теперь размещается на четвертой позиции. Эго доход составил 30 млн долл.

Первую пятерку закрывает музыкант Боб Марли с доходом в 20 млн долл. Его песни за прошедший год прослушали почти 1 млрд раз в США. Данная популярность не дает "утонуть" также и продуктам, созданным под брендом House of Marley.

На шестой позиции разместился детский писатель Теодор Гейзель, более известный под псевдонимом Доктор Сьюз, который "заработал" 19 млн долл. Седьмое место рейтинга принадлежит Джону Леннону и его доходу в 14 млн долл. Восьмую позицию заняла непревзойденная Мэрилин Монро, которая получила 13 млн долл за прошедший год. Принс занимает девятое место с 12 млн долл. Десятку замыкает Нипси Хассл и его заработанные 11 млн долл.

Ушедший в 2018 году XXXTentacion занял одинадцатое место с 10 млн долл. Двенадцатую позицию заняла певица Уитни Хьюстон, заработавшая 9,5 млн долл благодаря успеху ремикса от Kygo на ее песню "Higher Love". И замыкает "чертову дюжину" знаменитостей музыкант Джордж Харрисон, который благодаря переизданию песен Битлз заработал 9 млн долл.

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Данный ежегодный список самых заслуженных мертвых знаменитостей измеряет доход до вычета налогов с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года. Цифры собраные помощью данных Nielsen Music, IMDBPro и интервью с инсайдерами отрасли. Тарифы на агентов, менеджеров и юристов не удерживаются.

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