Хеллоуинский рейтинг от Forbes: 13 самых высокооплачиваемых покойных звезд

Новости шоу бизнеса:Журнал Forbes решил составить список самых высокооплачиваемых покойных знаменитостей.

Музыка не останавливается даже после того, как ее создатель, к сожалению, нас покидает. В честь праздника Хеллоуин перечень вышел символичным - на сайте издания опубликовали 13 знаменитостей, 9 из которых - музыканты.

Даже несмотря на то, что физические продажи снижаются, звезды из этого списка, благодаря современным технологиям, начинают свою "новую карьеру" из загробного мира. Девять музыкантов, включая Майкла Джексона, Уитни Хьюстона и Нипси Хассл, за этот год набрали на 40% больше прослушиваний, чем за 2018 год. Это число в 2019 году - 15,2 млрд. прослушиваний в США.

Заработок знаменитостей, которые уже нас покинули, почти не изменились в сравнении с предыдущим годом, если не учитывать прибыль Майкла Джексона от продажи его части в музыкальной издательстве EMI, что составила около 300 млн долл. Эта продажа увеличила общий доход к 628 млн долл, когда в прошлом году эта сумма была 285 млн.

Лидером рейтинга уже седьмой год подряд становится поп-король Майкл Джексон, умерший в 2009 году. Его доходы выросли к 2,1 млрд долл против 1,8 млрд долл в прошлом году.

The King of Pop has ranked No. 1 in this year's list of highest-paid dead celebrities for the 7th consecutive year, despite recent controversy. His streaming jumped 2.1 billion U.S. spins from 1.8 billion a year ago pic.twitter.com/1pbeMY5ThZ — Forbes (@Forbes) October 30, 2019

На втором месте рейтинга оказался певец Элвис Пресли, покинувший нас еще в 1977 году. Состояние певца составило 39 млн долл. Напомним, что продолжаются съемки байопика о жизни короля рок-н-ролла.

Elvis Presley is No. 2 in the list and for decades, 500,000-plus visitors have made the pilgrimage to Graceland annually, prompting a recent $45 million addition called Elvis Presley’s Memphis. Up next: a biopic directed by Baz Luhrmann, starring Tom Hanks pic.twitter.com/VMBvM4mk7w — Forbes (@Forbes) October 30, 2019

Бронзу "забрал" себе творец Снупи - художник Чарльз Шульц, который заработал 38 млн долл.

Charles Schulz ranks No.3 in our list of highest-paid dead celebrities, he continues to cash in around his 'Peanuts' franchise’s 70th anniversary. A licensing deal with Met Life, expiring this year, also adds double-digit millions to his eternal coffers pic.twitter.com/yVvUZXYQiW — Forbes (@Forbes) October 30, 2019

Этим он подвинул с третьего места гольфиста Арнольда Палмера, который теперь размещается на четвертой позиции. Эго доход составил 30 млн долл.

Arnold Palmer ranked No. 4, his empire remains well above par, thanks to partnerships with MasterCard and Rolex. Then there’s his eponymous Arizona beverage, plus a boozy version launched by Molson Coors this year https://t.co/tlxNZi03mw pic.twitter.com/Ejn8eRGkyJ — Forbes (@Forbes) October 30, 2019

Первую пятерку закрывает музыкант Боб Марли с доходом в 20 млн долл. Его песни за прошедший год прослушали почти 1 млрд раз в США. Данная популярность не дает "утонуть" также и продуктам, созданным под брендом House of Marley.

With nearly 1 billion streaming spins in the U.S., the ubiquity of Marley’s music keeps his House of Marley products—including headphones, speakers and turntables—from going up in smoke https://t.co/AlNbrMF2OK pic.twitter.com/LSCM3e3g5v — Forbes (@Forbes) October 31, 2019

На шестой позиции разместился детский писатель Теодор Гейзель, более известный под псевдонимом Доктор Сьюз, который "заработал" 19 млн долл. Седьмое место рейтинга принадлежит Джону Леннону и его доходу в 14 млн долл. Восьмую позицию заняла непревзойденная Мэрилин Монро, которая получила 13 млн долл за прошедший год. Принс занимает девятое место с 12 млн долл. Десятку замыкает Нипси Хассл и его заработанные 11 млн долл.

Ушедший в 2018 году XXXTentacion занял одинадцатое место с 10 млн долл. Двенадцатую позицию заняла певица Уитни Хьюстон, заработавшая 9,5 млн долл благодаря успеху ремикса от Kygo на ее песню "Higher Love". И замыкает "чертову дюжину" знаменитостей музыкант Джордж Харрисон, который благодаря переизданию песен Битлз заработал 9 млн долл.

Данный ежегодный список самых заслуженных мертвых знаменитостей измеряет доход до вычета налогов с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года. Цифры собраные помощью данных Nielsen Music, IMDBPro и интервью с инсайдерами отрасли. Тарифы на агентов, менеджеров и юристов не удерживаются.