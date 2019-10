Лучший костюм на Хэллоуин: Роуз Макгоуэн перевоплотилась в героиню "Ребенка Розмари"

Звезда сериала "Зачарованные" перевоплотилась в Розмари Вудхаус из триллера Романа Полански "Ребенок Розмари". Эту роль виртуозно сыграла Миа Фэрроу, любимая актриса Макгоуэн.

На фото, опубликованном в Twitter, актриса скопировала самую знаменитую сцену из ленты 1966 года: бледная и хрупкая Розмари с безумным взглядом стоит в голубой ночной рубашке и с кухонным ножом в руке. Макгоуэн уже несколько лет носит ультракороткую стрижку, так что этот образ дался ей без труда.

Напомним, что сюжет психологического хоррора разворачивается вокруг семейной пары, которая попадает под влияние членов сатанинского культа. Супруги становятся родителями дьявола.

"Мой костюм на Хэллоуин - это дань уважения одной из величайших женщин всех времен, Мии Фэрроу", - написала Роуз.

my Halloween costume is an homage to one if the greatest women ever @miafarrow pic.twitter.com/pWNtDSLUE9