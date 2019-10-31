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Лучший костюм на Хэллоуин: Роуз Макгоуэн перевоплотилась в героиню "Ребенка Розмари"

Лучший костюм на Хэллоуин: Роуз Макгоуэн перевоплотилась в героиню "Ребенка Розмари"
18:23 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Роуз Макгоуэн определилась с костюмом на Хэллоуин

Звезда сериала "Зачарованные" перевоплотилась в Розмари Вудхаус из триллера Романа Полански "Ребенок Розмари". Эту роль виртуозно сыграла Миа Фэрроу, любимая актриса Макгоуэн.

На фото, опубликованном в Twitter, актриса скопировала самую знаменитую сцену из ленты 1966 года: бледная и хрупкая Розмари с безумным взглядом стоит в голубой ночной рубашке и с кухонным ножом в руке. Макгоуэн уже несколько лет носит ультракороткую стрижку, так что этот образ дался ей без труда.

Напомним, что сюжет психологического хоррора разворачивается вокруг семейной пары, которая попадает под влияние членов сатанинского культа. Супруги становятся родителями дьявола.

"Мой костюм на Хэллоуин - это дань уважения одной из величайших женщин всех времен, Мии Фэрроу", - написала Роуз.

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Добавим, что актрис связывает не только образ Розмари, они обе активно защищают жертв сексуального насилия. Фэрроу эта тема стала близка после того, как ее дочь Диллан Фэрроу обвинила своего приемного отца Вуди Аллена в растлении. Что касается Макгоуэн, то она одной из первых заговорила о неподобающем поведении продюсера Харви Вайнштейна и призналась, что не раз подвергалась сексуальным домогательствам с его стороны.

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Знаменитости, Актриса, Звезды, Хэллоуин, Американская актриса, Хеллоуин 2019.
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