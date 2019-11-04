"У меня новый этап": Известный дизайнер закрыл собственный бренд

Новости шоу бизнеса:Американский дизайнер Зак Позен принял нелегкое решение закрыть собственный бренд.

Популярный американский дизайнер, владелец House of Z Зак Позен объявил о закрытии своего именного бренда. Одежда от Zac Posen была любимой для многих знаменитостей: ее одевали Рианна, Сара Джессика Паркер, Коко Роша, Мишель Обама, Аманда Сейфрид, Наоми Кэмпбелл, Селин Дион и другие.

Об этом Зак Позен рассказал изданию WWD. По его словам, такое решение стало неожиданным и незамедлительным. Дизайнер признается, что они с партнерами пытались любыми способами сделать все возможное, чтобы закрытия не произошло. Известно, что компания уже продавала новую весеннюю коллекцию, но работа была остановлена в один день.

Инвестиционная компания Рона Беркли хотела продать свою долю Zac Posen, однако покупателя найти не удалось. Потом дизайнер участвовал в нескольких переговорах, но все они были безрезультатными.

"Мы поняли, что выхода нет... Я пытался найти правильных стратегических партнеров в этот тяжелый для ритейла период. Но время вышло", – сказал Позен.

На своей странице в инстаграме модельер опубликовал совместное фото с командой. В подписи Зак поблагодарил за неизменную поддержку и преданность компании.

"Я хочу выразить свое признание невероятной команде и всем, кто был со мной... Я храню гордость за все, что мы создали, и надежду на будущее. С любовью, ЗП", – написал мужчина в подписи.

Зак Позен добавил, что теперь у него начался новый этап в жизни и что с ним навсегда остается его креатив.

"Надеюсь, у меня впереди долгая карьера. Мне нужно немного времени подумать о будущем. Я был сосредоточен на своем бренде в течение долгого времени. Теперь у меня новый этап. Посмотрим что будет дальше. Но у меня всегда буду я. И у меня всегда будет мое творчество", – заявил дизайнер.