Джаред Падалеки впервые прокомментировал арест и обратился к поклонникам

Звезда сериала "Сверхъестественное" Джаред Падалеки впервые подал голос после того, как был арестован за драку в нетрезвом виде. Инцидент произошел ночью 27 октября в городе Остин, штат Техас. Актер инициировал стычку с двумя работниками бара Stereotype, нанеся им телесные повреждения. В связи с арестом Падалеки был вынужден отменить свое появление на встрече актеров "Сверхъестественного" в Вашингтоне. На своей официальной странице в Twitter Падалеки написал:

"Я бы хотел сердечно поблагодарить мою семью и друзей за ту любовь и поддержку, что вы проявили по отношению ко мне. Очень сожалею, что пришлось пропустить встречу актеров "Сверхъестественного" на DCCon, но я надеюсь, что увижу вас всех уже очень скоро".

Несмотря на отсутствие Падалеки, все остальные актеры на встрече появились. Среди них был и Дженсен Эклс, которого с Падалеки помимо работы связывают дружеские узы. Эклс принялся подшучивать над недавними неприятностями своего друга:

I want to sincerely thank my family and friends for all of your love and support. So sad to miss the #SPNFamily at #dccon but I hope to see y’all soon.

— (@jarpad) 3 ноября 2019 г.