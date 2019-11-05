Джаред Падалеки впервые прокомментировал арест и обратился к поклонникам

Новости шоу бизнеса:Пусть и косвенно, но актер ссылается на неприятную историю, которая случилась с ним в конце прошлого месяца.

Звезда сериала "Сверхъестественное" Джаред Падалеки впервые подал голос после того, как был арестован за драку в нетрезвом виде. Инцидент произошел ночью 27 октября в городе Остин, штат Техас. Актер инициировал стычку с двумя работниками бара Stereotype, нанеся им телесные повреждения. В связи с арестом Падалеки был вынужден отменить свое появление на встрече актеров "Сверхъестественного" в Вашингтоне. На своей официальной странице в Twitter Падалеки написал:

"Я бы хотел сердечно поблагодарить мою семью и друзей за ту любовь и поддержку, что вы проявили по отношению ко мне. Очень сожалею, что пришлось пропустить встречу актеров "Сверхъестественного" на DCCon, но я надеюсь, что увижу вас всех уже очень скоро".

Несмотря на отсутствие Падалеки, все остальные актеры на встрече появились. Среди них был и Дженсен Эклс, которого с Падалеки помимо работы связывают дружеские узы. Эклс принялся подшучивать над недавними неприятностями своего друга:

I want to sincerely thank my family and friends for all of your love and support. So sad to miss the #SPNFamily at #dccon but I hope to see y’all soon. — (@jarpad) 3 ноября 2019 г.

"Я бы мог привыкнуть, что теперь мне не приходится делить всеобщее внимание с кем-то еще! На самом деле я шучу — мы все скучаем по нашему большому и сумасбродному другу. Да, у него выдались плохие выходные. Ему приходится решать те проблемы, которые он сам себе создал, так что давайте выразим ему свою поддержку и любовь. После произошедшего он решил отдохнуть несколько дней, а когда мы снова встретились, я захватил с собой наручники, чтобы в шутку надеть на него. Мы все здорово посмеялись".

Сообщается, что арест Падалеки никак не скажется на съемочном процессе "Сверхъестественного".