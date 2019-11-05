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Памелу Андерсон обвинили в расизме из-за пикантной фотосессии (Фото)

Памелу Андерсон обвинили в расизме из-за пикантной фотосессии (Фото)
16:10 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Памела Андерсон навлекла на себя гнев коренного населения Америки и их защитников.

Всему виной эротические фотографии, на которых звезда Playboy позирует в игривых позах в традиционном головном уборе индейцев. 

Снимки сделаны еще в 2015 году, но актриса решила напомнить о них по случаю празднования Хэллоуина. Активисты незамедлительно отреагировали на снимки, порочащие культурные ценности коренных американцев. "Мы - целая культура, а не просто костюм", "Пэм, ты нас разочаровала, мы думали, ты лучше", "Памела, пожалуйста, не делай так", - написали возмущенные фанаты в Twitter.

Кроме того, Памелу Андерсон, активно выступающую за права животных, обвинили в лицемерии. Как известно, роуч - тот самый венец на голове актрисы - сделан из перьев мертвых птиц. Нашлись и те, кто встал на защиту звезды сериала "Спасатели Малибу". "Боже правый, люди, расслабьтесь! Она просто выбрала такой костюм для Хэллоуина", - заметили более лояльные поклонники.

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На следующий день после публикации скандальных фотографий Памела Андерсон своеобразно ответила на выпады недоброжелателей.

"Я сама хозяйка своей жизни. Я жива, я не испытываю сожалений, я могу дышать, я свободна и взаимодействую с целым миром. Я забочусь о других, и мне нравится напоминать себе о том, что я делаю хорошо - я борюсь каждый день", - написала актриса.

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Все по теме:

Расизм, Знаменитости, Звезды, Памела Андерсон, Откровенная фотосессия.
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