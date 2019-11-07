Скачать
Четверг, 07.11.2019
Тейлор: Влияние одного олигарха на господина Зеленского вызывает особое беспокойство
Тейлор: Влияние одного олигарха на господина Зеленского вызывает особое беспокойство
"Революционная штука": Украина хочет дополнить Договор об ассоциации с ЕС
"Революционная штука": Украина хочет дополнить Договор об ассоциации с ЕС
ПСЖ покорился уникальный рекорд
ПСЖ покорился уникальный рекорд
Бывший муж не разрешает: реакция Брэда Питта на заявление Анджелины Джоли
Бывший муж не разрешает: реакция Брэда Питта на заявление Анджелины Джоли

Герцоги Сассекские почтили память погибших в Первой мировой войне (Фото, Видео)

Герцоги Сассекские почтили память погибших в Первой мировой войне (Фото, Видео)
17:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Герцоги Сассекские 7 ноября посетили Поле Памяти в Вестминстерском аббатстве, чтобы традиционно почтить память военных, погибших в Первой мировой войне.

На официальное мероприятие Меган Маркл и принц Гарри надели траурные образы темных цветов, отдавая дань павшим. Герцогиня Сассекская надела темно-синее пальто с брошью в виде мака, который является символом памяти жертв Первой мировой войны. Ее образ дополнила шляпка с вуалью, перчатки и черные ботинки. 

Принц Гарри в свою очередь надел парадную военную форму, которую традиционно выбирает для таких мероприятий, ведь сам в свое время учился в Королевской военной академии в Сандхерсте и имеет воинское звание корнета. В частности, принц Гарри был на службе в Афганистане.

Известно, что траурное мероприятие должна была посетить мачеха принца Гарри герцогиня Корноульская, но по состоянию здоровья она пропустила событие. Стоит добавить, что в прошлом году в День памяти на одном из мероприятий в Букингемском дворце присутствовали Елизавета II, Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@hrhofsussex)  

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Meghan Markle (@hrhofsussex)  

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Meghan Markle (@hrhofsussex)

Бывший муж не разрешает: реакция Брэда Питта на заявление Анджелины Джоли

Напомним, что принц Уильям с Кейт Миддлтон прибыли в церковь St Martin-in-the-Fields, чтобы присутствовать на открытии благотворительной организации. В конце октября стало известно, что 11 ноября герцоги Сассекский и Кембриджский совершат совместный выход впервые за долгое время. Однако королевские супруги неожиданно появились на публике еще за несколько дней до этого. Правда, отдельно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Семья, Принц Гарри, Знаменитости, Стиль, Образ, Королевская семья, Наряд, Меган Маркл, Меган Маркл и принц Гарри, Герцоги Сассекские.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Иванка Трамп поразила удивительным нарядом в Марокко (Фото)
02 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
03 Итоги дня 6 ноября: Новый глава Харьковской ОГА и "шок" Зеленского от завода Малышева
04 "Бабье лето" закончилось: в Украину идут дожди и похолодание
05 Динамо З 3:3 Шахтер: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев
Украина и Турция проведут очередной раунд переговоров о ЗСТ
Украина и Турция проведут очередной раунд переговоров о ЗСТ
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
Герцоги Сассекские почтили память погибших в Первой мировой войне (Фото, Видео)
Герцоги Сассекские почтили память погибших в Первой мировой войне (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь