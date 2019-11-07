Герцоги Сассекские почтили память погибших в Первой мировой войне (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Герцоги Сассекские 7 ноября посетили Поле Памяти в Вестминстерском аббатстве, чтобы традиционно почтить память военных, погибших в Первой мировой войне.

На официальное мероприятие Меган Маркл и принц Гарри надели траурные образы темных цветов, отдавая дань павшим. Герцогиня Сассекская надела темно-синее пальто с брошью в виде мака, который является символом памяти жертв Первой мировой войны. Ее образ дополнила шляпка с вуалью, перчатки и черные ботинки.

Принц Гарри в свою очередь надел парадную военную форму, которую традиционно выбирает для таких мероприятий, ведь сам в свое время учился в Королевской военной академии в Сандхерсте и имеет воинское звание корнета. В частности, принц Гарри был на службе в Афганистане.

Известно, что траурное мероприятие должна была посетить мачеха принца Гарри герцогиня Корноульская, но по состоянию здоровья она пропустила событие. Стоит добавить, что в прошлом году в День памяти на одном из мероприятий в Букингемском дворце присутствовали Елизавета II, Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@hrhofsussex) 7 Ноя 2019 в 3:21 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Meghan Markle (@hrhofsussex) 7 Ноя 2019 в 3:35 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Meghan Markle (@hrhofsussex) 7 Ноя 2019 в 3:33 PST

Напомним, что принц Уильям с Кейт Миддлтон прибыли в церковь St Martin-in-the-Fields, чтобы присутствовать на открытии благотворительной организации. В конце октября стало известно, что 11 ноября герцоги Сассекский и Кембриджский совершат совместный выход впервые за долгое время. Однако королевские супруги неожиданно появились на публике еще за несколько дней до этого. Правда, отдельно.