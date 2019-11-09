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Суббота, 09.11.2019
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Сходство впечатляет: Хелен Миррен о новой девушке Киану Ривза (Фото)

Сходство впечатляет: Хелен Миррен о новой девушке Киану Ривза (Фото)
17:51 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Британская актриса прокомментировала внешнюю схожесть с художницей Александрой Грант.

Недавно СМИ стало известно о том, что вечный холостяк Киану Ривз больше не одинок. На благотворительном мероприятии актер появился в сопровождении своей девушки, художницы Александры Грант.

Поклонников голливудского актера позабавило невероятное сходство девушки Ривза с легендарной актрисой российского происхождения Хелен Миррен. Звезда фильма "Женщина в золоте" решила прокомментировать данные слухи.

"Услышать это было очень лестно! Она прекрасна. Я очень хорошо знаю Киану, когда-то он снимался вместе с моим мужем. Он очень милый человек", - рассказала актриса в недавнем интервью Entertainment Tonight.

 
 
 
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Helen Mirren isn't dating Keanu Reeves, but she doesn't have a problem with the confusion. Link in bio for what she told ET about being mistaken for Keanu's new girlfriend. (: Getty Images)⁠ ⁠

Публикация от Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

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Ранее сообщалось, что друзья актера Киану Ривза рассказали, почему именно Александра Грант покорила знаменитого отшельника.

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Киану Ривз, Хелен Миррен, Сходство, Александра Грант.
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