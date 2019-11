Black look: Хейли Бибер выбрала стильный наряд для прогулки (Фото)

Джастин Бибер со своей женой Хейли попал в объективы папарацци в Южной Калифорнии во время дневной прогулки в субботу, 9 ноября.

25-летняя модель Хейли Бибер продемонстрировала стильий casual-образ.

Жена Бибера надела черный удлиненный жакет с острыми плечами.

[More] Justin and Hailey Bieber arriving at Il Pastaio in Beverly Hills, California today. pic.twitter.com/nYsOaXudYG

— Bieber-news HQ (@BiebernewsHQ) November 9, 2019