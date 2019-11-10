Black look: Хейли Бибер выбрала стильный наряд для прогулки (Фото)

Новости шоу бизнеса:Жена Джастина Бибера надела виниловые брюки для выхода на променад.

Джастин Бибер со своей женой Хейли попал в объективы папарацци в Южной Калифорнии во время дневной прогулки в субботу, 9 ноября.

25-летняя модель Хейли Бибер продемонстрировала стильий casual-образ.

Жена Бибера надела черный удлиненный жакет с острыми плечами.

[More] Justin and Hailey Bieber arriving at Il Pastaio in Beverly Hills, California today. pic.twitter.com/nYsOaXudYG — Bieber-news HQ (@BiebernewsHQ) November 9, 2019

Свой наряд знаменитость дополнила штанами из винила и белыми кроссовками. Девушка распустила волнистые волосы и защитила глаза от солнечных лучей парой больших солнцезащитных очков.

Зато Джастин выбрал более яркий и комфортный "аутфит". Певец примерил желтый свитшот собственного бренда Drew House с красной шапкой и классическими джинсами. Добавим, что коллекция одежды молодого артиста больше ориентирована на подростков.