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Организаторы "Танцев со звездами" готовят сюрприз: на сцене выступит неожиданный дуэт
Организаторы "Танцев со звездами" готовят сюрприз

Организаторы "Танцев со звездами" готовят сюрприз: на сцене выступит неожиданный дуэт

Организаторы "Танцев со звездами" готовят сюрприз: на сцене выступит неожиданный дуэт
12:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Надежда Мейхер и Алена Винницкая выступят со сцены "Танцев со звездами".

Украинские певицы Надежда Мейхер и Алена Винницкая восстановят дуэт после 16-летней паузы. Артистки будут выступать в прямом эфире "Танцев со звездами 2019".

Организаторы проекта "Танцы со звездами 2019" еженедельно поражают поклонников новыми темами прямых эфиров и приглашенными гостями. И в четвертьфинал шоу они подготовили для зрителей особый сюрприз: в 12 выпуске в дуэте споют Надежда Мейхер и Алена Винницкая – первые участницы "ВИА Гры".

Согласно анонсу, знаменитые украинские вокалистки объединятся только в одной песне. Надежда Мейхер и Алена Винницкая выполнят популярный хит "Я не вернусь", в который одна пара покажет чувственную постановку.

Что известно о сотрудничестве Винницкой и Мейхер?

Артистки получили бешеную популярность благодаря участию в группе "ВИА Гра". Алена Винницкая и Надежда Мейхер были первыми участницами коллектива, основанного в 2000 году. Однако в таком составе украинки выступали недолго: уже через 2 года к ним присоединилась Анна Седокова, а в 2003-м Алена Винницкая навсегда покинула группу. В дуэте с Мейхер блондинка записала десятки треков, самый известный из которых – "Попытка № 5".

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Кроме этого, в четвертьфинале "Танцев со звездами 2019" выступит Катя Гуменюк, более известная как Ассоль. В последние дни октября артистка объявила о возвращении на большую сцену под псевдонимом katya. В прямом эфире шоу звезда исполнит чувственную композицию "Моя мама", под которую Анна Ризатдинова и Александр Прохоров станцуют джаз-модерн.

Напомним,  3 ноября, на "1+1" состоялся 11 эфир популярного шоу "Танцы со звездами". 11 выпуск удивил всех зрителей, так как на паркет вернулись участники прошлых сезонов.

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Все по теме:

Шоу, Надежда Мейхер, Танцы со звездами, Алена Винницкая, Танці з зірками, Танцы со звездами 2019.
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