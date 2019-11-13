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"Покойся с миром!": участник группы ТНМК потерял родного человека

"Покойся с миром!": участник группы ТНМК потерял родного человека
13:39 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Бывший участник украинской группы Эдуард Приступ потерял отца.

У известного музыканта, а также экс-участника украинской музыкальной группы "ТНМК" Эдуарда Приступы ушел из жизни родной отец.

Печальной новостью Диля (псевдоним певца) поделился на своей официальной странице в Instagram.

"Это было в Карпатах. Я был за рулем. Вдруг передо мной похоронная процессия, еду медленно... Не обгоняю... И тут меня настигает свадебный кортеж... и там и там цветы... Я думаю, вот жизнь интересная. Передо мной похороны, за мной свадьба, слева, справа Карпаты. Как сюжет из фильма, но это реальная жизнь... Вчера праздник, утром папа... Прощай мой любимый джазмен, гуру, критик, шахматист, математик, любящий папа, замечательный футболист, невероятно прекрасный музыкант и преподаватель! Вчера для тебя написал музыку, но ты ее услышишь уже на небесах. Вчера мы еще общались и ты передавал привет девочкам... Люблю тебя. Покойся с миром !!! Царство небесное!", - сопроводил архивное фото Эдуард.

 
 
 
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Це було в Карпатах. Я був за кермом. Раптом переді мною похоронна процесія, їду повільно... Не обганяю... І тут мене наздоганяє весільний кортеж... і там і там квіти... Я думаю, от життя цікаве. Переді мною похорон, за мною весілля, ліворуч, праворуч Карпати. Наче сюжет з фільму, але це реальне життя... Так і є. Вчора свято, зранку тато... Прощавай мій улюблений джазмен, гуру, критик, шахматист, математик, люблячий тато, чудовий футболіст, неймовірно прекрасний музикант і викладач! Ти дуже любив Україну, українську мову, хвилювався за наше майбутнє... Вчора для тебе написав музику, але ти її почуєш вже на небесах. Вчора ми ще спілкувались і ти передавав привіт дівчатам... Люблю тебе. Спочивайся з миром!!! Царство небесне!

Публикация от ДІЛЯ (@dilya_public)

Позже известный исполнитель добавил еще один пост, где с ностальгией вспоминает счастливое детство: "Приятные воспоминания детства... И молодой отец, то с кларнетом, то с саксом, то с кофром. Музыка окружала меня с самого детства".

С детства Эдуарда Приступу окружала музыка. Уже в 4 года молодой Диля выступал в одном коллективе со своим покойным отцом саксофонистом.

Напомним, что музыкант и композитор был участником группы ТНМК с 1993 по 2004 год. 

 
 
 
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«Паті» Отже, як було згадано вчора, ідея пісні «Паті» (вона ж «Парті», вона ж «Party») з’явилася на подвір’ї харківської школи #95, з розмов людей, що зібралися подивитися на церемонію випускного вечора. І все співпало: школа => освіта => що пам’ятаємо зі шкільної програми? + майдан в назві гурту = Павло Тичина, вірш «На майдані, коло бані». Тільки не революція, а вечірка, і чабан не за отамана буде, а за діджея. Це був перший трек ТНМК, зроблений після Червоної Рути, тому і записано його було швидко і легко, в Харкові, в студії Олексія Кузьменка. Незабаром пісня була готова (тоді запис і фінальне зведення займали годин п’ять, не більше) і, оскільки «Зроби мені хіп-хоп» на той момент нам вже трохи набрид (ми його почули пару разів на радіо «Simon» і гадали, що вже досягли успіху), «Паті» серйозно розглядалася, як пісня для дебютного кліпу. Важко уявити, що б в такому випадку відбувалося далі з гуртом, але цього не сталося – передумали. Слід відзначити, що права на «Зроби мені хіп-хоп» ще на два роки лишалися у «Червоної Рути», проте вони дозволили нам зняти відео. А пісня «Паті» на довгий час стала стартовим треком, з якого ми розпочинали свій сет. Між іншим, вона першою вийшла на CD (Москва, збірка Hip-Hop Info #2), що на той момент являло собою величезне досягнення. Грандіозне. І останнє – пісня «Паті» не виконувалася на концертах останні років 16-17. Аж до 6 грудня цього року. #ТНМК #TNMK #тнмкнаш #паті

Публикация от Танок на майдані Конґо (@tnmkongo)

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Ранее сообщалось, что в этом году группа ТНМК отметила 30-летие своей концертной деятельности.

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Смерть, ТНМК, Диля, Эдуард Приступ.
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