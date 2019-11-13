"Покойся с миром!": участник группы ТНМК потерял родного человека

Новости шоу бизнеса:Бывший участник украинской группы Эдуард Приступ потерял отца.

У известного музыканта, а также экс-участника украинской музыкальной группы "ТНМК" Эдуарда Приступы ушел из жизни родной отец.

Печальной новостью Диля (псевдоним певца) поделился на своей официальной странице в Instagram.

"Это было в Карпатах. Я был за рулем. Вдруг передо мной похоронная процессия, еду медленно... Не обгоняю... И тут меня настигает свадебный кортеж... и там и там цветы... Я думаю, вот жизнь интересная. Передо мной похороны, за мной свадьба, слева, справа Карпаты. Как сюжет из фильма, но это реальная жизнь... Вчера праздник, утром папа... Прощай мой любимый джазмен, гуру, критик, шахматист, математик, любящий папа, замечательный футболист, невероятно прекрасный музыкант и преподаватель! Вчера для тебя написал музыку, но ты ее услышишь уже на небесах. Вчера мы еще общались и ты передавал привет девочкам... Люблю тебя. Покойся с миром !!! Царство небесное!", - сопроводил архивное фото Эдуард.

Позже известный исполнитель добавил еще один пост, где с ностальгией вспоминает счастливое детство: "Приятные воспоминания детства... И молодой отец, то с кларнетом, то с саксом, то с кофром. Музыка окружала меня с самого детства".

С детства Эдуарда Приступу окружала музыка. Уже в 4 года молодой Диля выступал в одном коллективе со своим покойным отцом саксофонистом.

Напомним, что музыкант и композитор был участником группы ТНМК с 1993 по 2004 год.

Ранее сообщалось, что в этом году группа ТНМК отметила 30-летие своей концертной деятельности.