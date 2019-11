Знаменитые актрисы украсили обложку известного глянца

Новости шоу бизнеса:Известный американский журнал The Hollywood Reporter в конце года традиционно подвел итоги и пригласил для фотосессии шестерых киноактрис.

За круглым столом женщины имели возможность обсудить главные темы года.

Масштабный проект издания The Hollywood Reporter уже появился в сети, поэтому фанаты могут наслаждаться главной обложкой журнала. На ней появились Лора Дерн, Скарлетт Йоханссон, Дженнифер Лопес, Рене Зеллвегер, Аквафин и Люпита Нионго.

Глубокий голубой фон студии с роскошными образами звезд сыграл замечательную партию на главной странице года.

Киноактрисы рассказали о собственном опыте в кинематографе, пообщались о месте женщины в мире, о прослушивании в гостиницах, свидетелями которых им приходилось становиться, о последствиях секс-скандала в Голливуде и женском движеним против домагательств "#MeToo" и многое другое.

Стоит напомнить, что все киноактрисы этого года были задействованы в известных проектах, которые уже вышли на экраны или ожидают премьеры.

Renée Zellweger, star of #JudyTheFilm, opens up about getting past the fear of taking on new roles: “Your impostor syndrome sneaks in —this will be the time that everyone knows you're a fraud and you're going to get fired” https://t.co/YGE7q7NuG5 #THRRoundtable pic.twitter.com/kQPn1OxD2Q — Hollywood Reporter (@THR) November 13, 2019

"He is revolutionizing that genre — that black people don't die first in his films." #UsMovie star @Lupita_Nyongo talks about how @JordanPeele changing the horror genre and making it relatable to all audiences https://t.co/c3VcM8YK5D #THRRoundtable pic.twitter.com/hPu9aaypBo — Hollywood Reporter (@THR) November 13, 2019

"I listen to the next generation, saying, 'People used to have auditions in hotel rooms?'" #LittleWomen and #MarriageStory star @LauraDern opens up about her auditioning experience early in her career and how things have changed https://t.co/LZKHDRVs6s #THRRoundtable pic.twitter.com/t3Odi0YCzn — Hollywood Reporter (@THR) November 13, 2019

"It was so different from who I was." Jennifer Lopez (@JLo) opens up about the fears she had about playing Ramona in #Hustlers https://t.co/zEaceTLhQc #THRRoundtable pic.twitter.com/gKjr82enVU — Hollywood Reporter (@THR) November 13, 2019

"I just feel like it's changing. It doesn't mean it's going away." #MarriageStory and #JoJoRabbit star Scarlett Johansson weighs in on the Martin Scorsese/Marvel conversation https://t.co/Erdhw6jDs2 #THRRoundtable pic.twitter.com/4nbEbV3MC7 — Hollywood Reporter (@THR) November 13, 2019

"I can't imagine not working with a woman at the helm of a project, like at all." #TheFarewell star @awkwafina on the "mind-blowing" fact that the rise of women directors in Hollywood is a relatively new thing https://t.co/mRmOSqnw7J #THRRoundtable pic.twitter.com/KjGDDHdrfD — Hollywood Reporter (@THR) November 13, 2019

К примеру, Дженнифер Лопес стала звездой фильма "Стриптизерши", Рене Зеллвегер – "Джуди", Лора Дерн – "Большая маленькая ложь" Большая маленькая ложь 2 сезон: 10 фактов о сериале, которые следует знать , Скарлетт Йоханссон – "Мстители: Завершение", Аквафин – "Тайны Райских склонов" и Люпита Нионго – "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" “Звездные войны: Восхождение Скайуокера”: сеть покоряет финальный трейлер фильма .