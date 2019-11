Принц Эндрю замешан в секс-скандале: подробности ужасного обвинения

Принца Эндрю обвиняют в интимных отношениях с одной из самых известных жертв Джеффри Эпштейна – Вирджинией Робертс Джуффре. Однако сам представитель британской монархии изо всех сил пытается опровергнуть все слухи.

Почему принц Эндрю оказался в секс-скандале?

В начале августа 2019 году в одной из американских тюрем скандальный миллиардер Джеффри Эпштейн покончил жизнь самоубийством. Его осудили за секс-торговлю и педофилию. Однако смерть мужчины привлекла еще большее внимания СМИ, поэтому журналисты узнали имена его клиентов, среди которых был принц Эндрю.

Сразу после резонансных новостей Букингемский дворец опроверг правдивость этой информации. Кроме этого, сам принц Эндрю также заявлял, что не имел интимных отношений с несовершеннолетними девушками и считает ошибкой общение с Джеффри Эпштейном. Однако это не помогло герцогу Йоркскому очистить свое имя.

Одна из самых известных жертв Эпштейна Вирджиния Джуффре, которой сейчас 35 лет, заявила, что таки имела интимные отношения с британским принцем. Впервые они встретились, когда ей было 17 лет. По словам Вирджинии, тогда герцог Йоркский напоил ее водкой в элитном лондонском клубе Tramp, после чего занимался с ней сексом. Кроме этого, женщина утверждает, что принц Эндрю дважды виделся с ней и не был жестоким.

“Ghislaine said, ‘He’s coming back to the house. And I want you to do for him (Prince Andrew) what you do for Epstein.’” Virginia Roberts Giuffre shares details about her previous encounter with Prince Andrew at Ghislaine Maxwell’s London townhome. pic.twitter.com/IZVYaIfdTt

— (@TODAYshow) 20 сентября 2019 г.