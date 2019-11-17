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Принц Эндрю замешан в секс-скандале: подробности ужасного обвинения
Принц Эндрю замешан в секс-скандале: подробности ужасного обвинения

Принц Эндрю замешан в секс-скандале: подробности ужасного обвинения

Принц Эндрю замешан в секс-скандале: подробности ужасного обвинения
21:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Герцог Йоркский оказался в центре громкого скандала.

Принца Эндрю обвиняют в интимных отношениях с одной из самых известных жертв Джеффри Эпштейна – Вирджинией Робертс Джуффре. Однако сам представитель британской монархии изо всех сил пытается опровергнуть все слухи. 

Почему принц Эндрю оказался в секс-скандале?

В начале августа 2019 году в одной из американских тюрем скандальный миллиардер Джеффри Эпштейн покончил жизнь самоубийством. Его осудили за секс-торговлю и педофилию. Однако смерть мужчины привлекла еще большее внимания СМИ, поэтому журналисты узнали имена его клиентов, среди которых был принц Эндрю.

Сразу после резонансных новостей Букингемский дворец опроверг правдивость этой информации. Кроме этого, сам принц Эндрю также заявлял, что не имел интимных отношений с несовершеннолетними девушками и считает ошибкой общение с Джеффри Эпштейном. Однако это не помогло герцогу Йоркскому очистить свое имя. 

Одна из самых известных жертв Эпштейна Вирджиния Джуффре, которой сейчас 35 лет, заявила, что таки имела интимные отношения с британским принцем. Впервые они встретились, когда ей было 17 лет. По словам Вирджинии, тогда герцог Йоркский напоил ее водкой в элитном лондонском клубе Tramp, после чего занимался с ней сексом. Кроме этого, женщина утверждает, что принц Эндрю дважды виделся с ней и не был жестоким.

"Он не был грубым или что-то такое... Я просто не могла поверить в это. Я не могла поверить, что даже королевские особы были привлечены к этому", – рассказала Вирджиния Джуффре.

Реакция принца Эндрю на обвинения

В своем заявлении Вирджиния призналась, что принц Эндрю очень потел, когда танцевал с ней в ночном клубе. Эти слова стали главными в защите герцога Йоркского, который утверждает, что из-за заболевания не мог потеть. Как передает таблоид Mirror, сын Елизаветы II имел "передозировку адреналина", что дало сбой в его организме.

"Есть небольшая проблема с потоотделением, потому что у меня есть своеобразное заболевание, которое заключается в том, что я не мог потеть тогда", – утверждает принц Эндрю.

Кроме этого, представитель британской монархии заявил, что все заявления Вирджинии Джуффре – выдумка. Принц утверждает, что 10 марта 2001 года не мог отдыхать в ночном клубе, ведь был в Pizza Express со своей дочерью принцессой Беатрис, которой тогда было 12 лет, а потом отдыхал дома. Посещение этого заведения было необычным для герцога, поэтому он и запомнил эту дату.

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Прокомментировал сын Ее Величества и единственную фотографию, на которой появился с жертвой секс-скандала. По словам принца Эндрю, он не помнит, когда и при каких обстоятельствах сделал фото с Вирджинией Джуффре. Кроме этого, герцог предположил, что фотография может быть фейковой, ведь ее подлинность не могут доказать.

В конце интервью принц Эндрю очередной раз заявил, что сожалеет о дружбе с Джеффри Эпштейном. Герцог Йоркский был знаком со скандальным миллиардером с 1999 года, а после освобождения "бизнесмена" из-под стражи сын Елизаветы II неоднократно имел беседы с ним, что указывало на его причастность к педофильным преступлениям.

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Знаменитости, Звезды, Принц Эндрю, Королевская семья, Секс-скандал, Герцог Йоркский.
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