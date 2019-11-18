Голливудский юморист: Хью Джекман шутливо поздравил звезду "Дэдпула" (Видео)

Новости шоу бизнеса:Актеры регулярно развлекают своих подписчиков шутками и подколками.

Популярный певец Джон Ледженд недавно получил звание самого сексуального мужчины по версии журнала People. Обойти вниманием столь значительного достижение не смог австралийский актер Хью Джекман.

Так, Хью Джекман, который, кстати, также был признан самым сексуальным мужчиной по версии People, но еще в 2008 году, решил подшутить над Райаном Рейнольдсом, который получил титул в 2010 году.

В своей соцсети Хью выложил видео, где он идет вместе Рейнольдсом и беседует. Вдруг у Джекмана выпадает из кофты номер журнала People 2008 года. Райан обращает внимание на журнал и рассматривает его. Хью подкалывает его и говорит: "Хочешь, могу подписать тебе такой?". Тем не менее, Рейнольдс не растерялся и ответил, что у него есть несколько копий этого выпуска, но он, как правило, вырезает у них глаза и рот.

В описании к посту с видео Джекман также поздравил музыканта Джона Ледженда за титул самого сексуального мужчину из ныне живущих.

Добавим, что Хью и Райан регулярно подкалывают друг друга в соцсетях, веселя этим не только себя, но и своих поклонников.