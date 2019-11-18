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Неожиданно: что объединяет Джокера и Чендлера из "Друзей"? (Фото)

Неожиданно: что объединяет Джокера и Чендлера из "Друзей"? (Фото)
22:13 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Наверное никому еще не приходило сравнивать, таких разных между собой, персонажей.

Весь мир гремит о феноменальных кассовых сборах "Джокера", и на волне популярности фильма решили прокатиться даже те знаменитости, которые от него весьма далеки. Одним из них стал Мэттью Перри, который в минувшие выходные опубликовал в своем Twitter-аккаунте забавный снимок, показывающий неожиданное сходство между его персонажем из сериала "Друзья" Чендлером Бингом и заклятым врагом Бэтмена в исполнении Хоакина Феникса.

Конечно, различий у этих героев столько, что, перечисляя их, можно и утомиться, но одно сходство действительно есть.

На фотографии, которую выбрал Перри для публикации, Чендлер изображен в той же позе, что и уже ставший культовым Джокер. Оба персонажа танцуют с поднятыми руками, и, как оказалось, параллель между этими кадрами увидел не сам актер.

"Он так и не смог ее забыть": Мэттью Перри "всегда был влюблен" в свою коллегу

В подписи к снимку он указал следующее: "Простите, я не знаю, кто сделал эту картинку, но браво".

И правда, времени, чтобы найти подходящий случаю эпизод "Друзей", должно было уйти немало, так что поклонник Перри явно проделал большую работу.

В последнее время Мэттью не радовал зрителей фильмами со своим участием из-за проблем со здоровьем, но ходят слухи, что актерский состав "Друзей" готовит для фанатов сериала что-то любопытное.

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Друзья, Мэттью Перри, Чендлер, Джокер.
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