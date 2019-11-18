Неожиданно: что объединяет Джокера и Чендлера из "Друзей"? (Фото)

Новости шоу бизнеса:Наверное никому еще не приходило сравнивать, таких разных между собой, персонажей.

Весь мир гремит о феноменальных кассовых сборах "Джокера", и на волне популярности фильма решили прокатиться даже те знаменитости, которые от него весьма далеки. Одним из них стал Мэттью Перри, который в минувшие выходные опубликовал в своем Twitter-аккаунте забавный снимок, показывающий неожиданное сходство между его персонажем из сериала "Друзья" Чендлером Бингом и заклятым врагом Бэтмена в исполнении Хоакина Феникса.

Конечно, различий у этих героев столько, что, перечисляя их, можно и утомиться, но одно сходство действительно есть.

На фотографии, которую выбрал Перри для публикации, Чендлер изображен в той же позе, что и уже ставший культовым Джокер. Оба персонажа танцуют с поднятыми руками, и, как оказалось, параллель между этими кадрами увидел не сам актер.

В подписи к снимку он указал следующее: "Простите, я не знаю, кто сделал эту картинку, но браво".

И правда, времени, чтобы найти подходящий случаю эпизод "Друзей", должно было уйти немало, так что поклонник Перри явно проделал большую работу.

Chandler dancing is my favourite dancing pic.twitter.com/eJE0ortrVI — (@jolaurenx) November 16, 2019

В последнее время Мэттью не радовал зрителей фильмами со своим участием из-за проблем со здоровьем, но ходят слухи, что актерский состав "Друзей" готовит для фанатов сериала что-то любопытное.