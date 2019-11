Оксфордский словарь назвал главное слово 2019 года

Оксфордский словарь английского языка назвал словом 2019 "climate emergency", что означает "чрезвычайная климатическая ситуация".

Об этом сообщается на странице словаря в Twitter.

"Словом года Оксфордского словаря стало "climate emergency" (чрезвычайная климатическая ситуация - ред.)", - говорится в сообщении.

The Oxford Word of the Year is … CLIMATE EMERGENCY.

‘Climate emergency’ is defined as ‘a situation in which urgent action is required to reduce or halt climate change and avoid potentially irreversible environmental damage resulting from it.’https://t.co/JLepdcgt0U pic.twitter.com/UKJqpa2KAJ

— Oxford Dictionaries (@OxfordWords) 20 ноября 2019 г.