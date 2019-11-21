Оксфордский словарь назвал главное слово 2019 года

Новости шоу бизнеса:Оксфордский словарь, один из самых известных и крупных академических словарей английского языка, традиционно назвал "главное слово года".

Оксфордский словарь английского языка назвал словом 2019 "climate emergency", что означает "чрезвычайная климатическая ситуация".

Об этом сообщается на странице словаря в Twitter.

"Словом года Оксфордского словаря стало "climate emergency" (чрезвычайная климатическая ситуация - ред.)", - говорится в сообщении.

The Oxford Word of the Year is … CLIMATE EMERGENCY. ‘Climate emergency’ is defined as ‘a situation in which urgent action is required to reduce or halt climate change and avoid potentially irreversible environmental damage resulting from it.’https://t.co/JLepdcgt0U pic.twitter.com/UKJqpa2KAJ — Oxford Dictionaries (@OxfordWords) 20 ноября 2019 г.

Как отмечается, "climate emergency" определяется, как "ситуация, в которой необходимо срочно принять меры для уменьшения или прекращения изменения климата и избежания потенциально необратимого вреда окружающей среде вследствие этого".

По мнению специалистов, употребление выражения "climate emergency" в 2019 году резко повысилось до сентября этого года, когда частота его использования возросла в 100 раз.

В перечень также вошли такие выражения, как "climate action" (борьба с изменением климата), "сlimate crisis" (кризис климата), "climate denial" (отрицание климатических изменений), "eco-anxiety" (экотривожность), "ecocide" (экоцид), "extinction" (вымирания), "global heating" (глобальное потепление) и др.

Оксфордский словарь является главным и наибольшим словарем английского языка и ежегодно дополняется неологизмами.

Как сообщается, словом 2018 года стало английское toxic (ядовитый, токсический).

Ранее составители словаря английского языка Collins Dictionary назвали "главным словом 2019 года" выражение "климатическая забастовка" (Climate strike).