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Ушел из жизни лидер рок-группы Spirit of the West Джон Манн
Ушел из жизни лидер рок-группы Spirit of the West Джон Манн

Ушел из жизни лидер рок-группы Spirit of the West Джон Манн

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Ушел из жизни лидер рок-группы Spirit of the West Джон Манн
18:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Фронтмен и вокалист канадской рок-группы Spirit of the West умер в Ванкувере на 58 году жизни.

Известно, что в последние годы Джон Манн страдал от болезни Альцгеймера, которая и привела к смерти. Представитель группы Эрик Альпер подтвердил смерть Манна.

"Джон был человеком необычайного мужества, верным и любимым другом, джентльменом. Но самое главное, что он был любящим отцом и замечательным мужем", — сказал Эрик Альпер.

По его словам, он был дальновидным активистом и благодетелем в нескольких достойных организациях. Его работы будут звучать еще очень долго после его преждевременной кончины.

Родные уже также официально сообщили о его смерти. 18 сентября Джон Манн отметил свой 57 день рождения, а через 2 месяца и 2 дня, артист умер.

Известно, что в 2016 году Манн проходил терапию стволовыми клетками, которая не одобрена на родине артиста, поэтому лечиться он полетел в Мексику. Процедуры не принесли желаемых результатов. В 2018 году Джон Манн как раз выступил с прощальным шоу на большой сцене.

Ранее музыканту диагностировали еще один неутешительный диагноз – колоректальный рак, который он полностью преодолел в 2010 году.

Джон Манн основал группу Spirit of the West в 1983 году. Самыми известными хитами во всем мире стали Home For a Rest, Save This House и Political. Артист также выпустил три сольных альбома.

Кроме группы, Манн также уделял время театральному искусству.

Ушел из жизни легендарный продюсер "Списка Шиндлера" и "Гладиатора"

Он выступал в театральных постановках Ванкувера и снялся в эпизодических ролях в фильме "Хроники Риддика", "Другой мир: Эволюция", "Возвращение в Голубую лагуну", "Тысячелетия", "Женщина-кошка".

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Музыкант, Умер, Актер, Вокалист, Джон Манн, Альманах, Альманах-2019, Spirit of the West.
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