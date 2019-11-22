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Пятница, 22.11.2019
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Мишель Обама порадовала неожиданным дуэтом с самой известной ведущей (Видео)

Мишель Обама порадовала неожиданным дуэтом с самой известной ведущей (Видео)
16:05 Сегодня Телеграф Фото: Telegraf EPA

Новости шоу бизнеса:Бывшая первая леди США и американская комедийная ведущая Эллен ДеДженерес вместе спели песню.

Недавно Мишель Обама навестила Эллен ДеДженерес. Они решили спеть дуэтом и поделиться музыкальным настроением в Instagram.

Напомним, что супруга 44-го президента США Барака Обамы Мишель Обама была номинирована на премию за лучший разговорный альбом и работу над аудиокнигой из мемуаров "Becoming".

А в четверг она опубликовала видео о том, как она поет вместе с комедийной ведущей. Эллен Дедженерес подыгрывала на фортепиано, после чего к ней присоединилась Мишель Обама. 

Две знаменитости, обе известные своими вдохновляющими словами о расширении прав и возможностей, пели о книге  Мишель Обамы. Они заодно прорекламировали новое дополнение к книге Мишель Обамы "Becoming: a guided journal for discovering your voice".

 
 
 
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Публикация от  (@michelleobama)

Новый бестселлер бывшей первой леди США был выпущен на этой неделе. Книга содержит вступление Мишель Обамы и 150 вдохновляющих цитат.

 
 
 
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Публикация от  (@michelleobama)

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Хотя видео длилось меньше минуты, бывшая первая леди все же нашла способ донести вдохновляющее сообщение до своих поклонников. 

"Цель журнала - описать вашу собственную историю становления", - поет Обама перед камерой. "Чтобы вести хронику ваших воспоминаний, ваших мыслей, ваших идей, ваших впечатлений, потому что каждая история имеет значение".

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Все по теме:

Мишель Обама, Знаменитости, Песня, Звезды, Эллен Дедженерес, Бывшая первая леди, комедийная ведущая.
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