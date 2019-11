Мишель Обама порадовала неожиданным дуэтом с самой известной ведущей (Видео)

Новости шоу бизнеса:Бывшая первая леди США и американская комедийная ведущая Эллен ДеДженерес вместе спели песню.

Недавно Мишель Обама навестила Эллен ДеДженерес. Они решили спеть дуэтом и поделиться музыкальным настроением в Instagram.

Напомним, что супруга 44-го президента США Барака Обамы Мишель Обама была номинирована на премию за лучший разговорный альбом и работу над аудиокнигой из мемуаров "Becoming".

А в четверг она опубликовала видео о том, как она поет вместе с комедийной ведущей. Эллен Дедженерес подыгрывала на фортепиано, после чего к ней присоединилась Мишель Обама.

Две знаменитости, обе известные своими вдохновляющими словами о расширении прав и возможностей, пели о книге Мишель Обамы. Они заодно прорекламировали новое дополнение к книге Мишель Обамы "Becoming: a guided journal for discovering your voice".

Новый бестселлер бывшей первой леди США был выпущен на этой неделе. Книга содержит вступление Мишель Обамы и 150 вдохновляющих цитат.

Хотя видео длилось меньше минуты, бывшая первая леди все же нашла способ донести вдохновляющее сообщение до своих поклонников.

"Цель журнала - описать вашу собственную историю становления", - поет Обама перед камерой. "Чтобы вести хронику ваших воспоминаний, ваших мыслей, ваших идей, ваших впечатлений, потому что каждая история имеет значение".