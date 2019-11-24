Скачать
Воскресенье, 24.11.2019
Политическая позиция не учитывается: Канада заверила Украину в поддержке
Политическая позиция не учитывается: Канада заверила Украину в поддержке
МИД Украины: Хорватия готова делиться опытом по деокупации территорий
МИД Украины: Хорватия готова делиться опытом по деокупации территорий
Карпаты - Олимпик: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Карпаты - Олимпик: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 25 ноября
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 25 ноября

Спортивный сын Арнольда Шварценеггера поделился фотографией из зала

Спортивный сын Арнольда Шварценеггера поделился фотографией из зала
13:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Он часто тренируется вместе со звездным папой, который публично поддерживает своего сына.

Джозеф Баэн опубликовал новое фото, которое в очередной раз подтверждает генетику отца у внебрачного отпрыска. 22-летний парень унаследовал от Железного Арни любовь к бодибилдерству. 

Еще в 2011 году мир потрясла резонансная новость о длительном романе американца Арнольда Шварценеггера и горничной Милдред Патрисии Баэн. Женщина работала в доме образцового супруга Арнольда и Марии Швайнер на протяжении 20 лет. Ее внебрачный сын от голливудской звезды родился почти одновременно с младшим сыном экс-супругов Кристофером.

Оставив пост губернатора Калифорнии, Арнольд Шварценеггер решил признаться жене о своих отношениях с горничной. Несмотря на скандальное расторжение брака, Железный Арни не отказался от своего сына и поддерживает его не только финансово. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Got nominated for the #classicchallenge by @dakota_stinson_ , so HERE YA GO! I nominate @mattmichaelk @zachandrews__ & @bradleymartyn hit your favorite classic pose!

Публикация от Joseph Baena (@projoe2)

Юноша увлекается спортом и не скрывает своего стремления стать прототипом отца в бодибилдинге. Об этом свидетельствуют его социальные сети. Джозеф Баэн часто публикует фотографии из тренажерного зала, щеголяя стальными мышцами. Недавно он поделился с подписчиками фото, на котором изображен в знаменитой позе своего отца.

Белла Хадид в нижнем белье показала стройную фигуру

Актер постоянно поддерживает сына и уделяет ему достаточно времени, несмотря на четырех детей от брака с Марией Швайнер. Они встречаются в тренажерном зале. Арнольд Шварценеггер чрезвычайно гордится увлечениями своего внебрачного сына. Достаточно трогательно он поздравил его с 22 днем рождения в октябре этого года.

Наблюдать за тем, как ты закончил колледж в этом году и видеть, как ты остаешься верным своим страстям, было удивительно. Ты фантастический сын. Я не могу дождаться нашей следующей тренировки. Я люблю тебя, – выразил гордость отец.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Спорт, Арнольд Шварценеггер, Знаменитости, Занятие спортом, Спорт-зал, Сын Арнольда Шварценеггера.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еврейские организации прокомментировали ролик на "5 канале"
02 Россия потеряла военный спутник в Тихом океане
03 Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
04 Какие только животные не встречаются на нашей планете: самые красивые из них
05 Мода 2019-2020: самые стильные принты зимнего сезона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
Запад заснежит: прогноз погоды 24-25 ноября
Президентская гонка будет интересной: у Трампа появился серьезный конкурент
У Трампа появился серьезный конкурент
Глава ВПП: Россия стремится разрушить ЕС
Глава ВПП: Россия стремится разрушить ЕС
В Египте археологи нашли древние памятники и мумии животных
В Египте археологи нашли древние памятники и мумии животных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь