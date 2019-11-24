Скачать
Воскресенье, 24.11.2019
Вступление Украины в НАТО: в альянсе не хотят ссориться с РФ
Вступление Украины в НАТО: в альянсе не хотят ссориться с РФ
Гибель украинского моряка в Кельтском море: в МИД подтвердили информацию
Гибель моряка в Кельтском море: в МИД подтвердили информацию
Динамо - Мариуполь: смотреть матч онлайн (Видео)
Динамо - Мариуполь: смотреть матч онлайн (Видео)
Футуристичный пикап Tesla Cybertruck уже превратили в кемпер (Фото)
Футуристичный пикап Tesla Cybertruck уже превратили в кемпер (Фото)

Дэвид Бекхэм похвастался совместной фотографией с Эмилией Кларк (Фото)

Дэвид Бекхэм похвастался совместной фотографией с Эмилией Кларк (Фото)
16:18 Сегодня Телеграф unian.net

Новости шоу бизнеса:Кхалиси буквально сбила с ног Бекхэма, который в тот момент говорил с другим актером.

Футбольная звезда Дэвид Бекхэм похвастался случайной встречей с актрисой Эмилией Кларк, сыгравшую роль Дейнерис Таргариен (Кхалиси, Мать Драконов) в легендарном сериале "Игра престолов".

Совместную фотографию, на которой он обнял Кларк, Бекхэм выложил в Instagram.

Обе знаменитости встретились на одном из концертов в Сан-Франциско. "Я снова почувствовал себя маленькой звездой рядом с Матерью Драконов", – подписал он фото.

Издание Daily Mail пишет, что Кхалиси буквально сбила с ног Бекхэма, который в тот момент говорил с другим актером. На мероприятие Кларк прибыла в стильном наряде: синюю рубашку она совместила с кожаной курткою шоколадного цвета в мелких цветочках.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@davidbeckham)

Экс-жена Александра Пономарева рассказала о его новом романе

Напомним, что Эмилия Кларк призналась, что она является большой поклонницей фильмов о Джеймсе Бонде и сочла бы за честь, если бы ей выпала возможность стать первой женщиной в образе прославленного суперагента. Звезда "Игры престолов" и предстоящей мелодрамы "Рождество на двоих" не прочь перевоплотиться в агента 007.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Актриса, Звезды, Фото, Дэвид Бекхэм, Курьез, Эмилия Кларк, Селфи, Игры престолов, Совместное фото, Дейнерис Таргариен, Фото со звездой, Футбольная звезда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еврейские организации прокомментировали ролик на "5 канале"
02 Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
03 Россия потеряла военный спутник в Тихом океане
04 Какие только животные не встречаются на нашей планете: самые красивые из них
05 Мода 2019-2020: самые стильные принты зимнего сезона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
Запад заснежит: прогноз погоды 24-25 ноября
Джулиани пригрозил Байдену компроматом
Джулиани пригрозил Байдену компроматом
Во время шторма в Кельтском море погиб украинский моряк
Во время шторма в Кельтском море погиб украинский моряк
Экс-жена Александра Пономарева рассказала о его новом романе
Экс-жена Александра Пономарева рассказала о его новом романе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь