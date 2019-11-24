Дэвид Бекхэм похвастался совместной фотографией с Эмилией Кларк (Фото)

Новости шоу бизнеса:Кхалиси буквально сбила с ног Бекхэма, который в тот момент говорил с другим актером.

Футбольная звезда Дэвид Бекхэм похвастался случайной встречей с актрисой Эмилией Кларк, сыгравшую роль Дейнерис Таргариен (Кхалиси, Мать Драконов) в легендарном сериале "Игра престолов".

Совместную фотографию, на которой он обнял Кларк, Бекхэм выложил в Instagram.

Обе знаменитости встретились на одном из концертов в Сан-Франциско. "Я снова почувствовал себя маленькой звездой рядом с Матерью Драконов", – подписал он фото.

Издание Daily Mail пишет, что Кхалиси буквально сбила с ног Бекхэма, который в тот момент говорил с другим актером. На мероприятие Кларк прибыла в стильном наряде: синюю рубашку она совместила с кожаной курткою шоколадного цвета в мелких цветочках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@davidbeckham) 22 Ноя 2019 в 3:55 PST

Напомним, что Эмилия Кларк призналась, что она является большой поклонницей фильмов о Джеймсе Бонде и сочла бы за честь, если бы ей выпала возможность стать первой женщиной в образе прославленного суперагента. Звезда "Игры престолов" и предстоящей мелодрамы "Рождество на двоих" не прочь перевоплотиться в агента 007.