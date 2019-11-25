Тим Миллер рассказал о конфликте с Райаном Рейнольдсом

Новости шоу бизнеса:Прошло три года, и режиссер дебютного "Дэдпула" наконец собрался с мыслями, чтобы дать ответный комментарий об этой ситуации.

Когда в 2016 году в Сети появилась новость о том, что Тим Миллер больше не будет режиссировать франшизу "Дэдпула" после ставшей фактически культовой первой части, удивлению фанатов не было предела. Тогда киностудия дипломатично заявила, что виной всему "взаимные творческие разногласия", но позднее сам Райан Рейнольдс заявил, что, когда речь идет о столь полюбившемся ему проекте, без его контроля не обойдется ни одна деталь.

Миллер отметил, что, возможно, какие-то режиссеры и могут работать под неусыпным контролем актеров, но сам он явно не из таких людей.

Я не против дебатов, но если я не могу одержать верх, я не хочу так продолжать, — заявил он.

This was too mistake-y. ⚔️ https://t.co/b2ChrYAMvP — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 17, 2019

Также режиссер сказал, что во время съемок фильма приходится принимать слишком много творческих решений, чтобы обговаривать абсолютно каждое из них, а именно к такому тотальному контролю и стремился Рейнольдс.

Причем, кажется, Тим не слишком переживает о том, как все сложилось. По его словам, он всегда готов двигаться вперед, а потому, какими бы глубокими не были его переживания, после принятия серьезного решения он легко оставляет случившееся в прошлом.

Кстати, конкретные причины противоречий известны уже давно. Рейнольдс был уверен, что повествование фильма должно продолжаться в разухабистой манере, полной сальных шуток, а вот Миллер планировал сделать сиквел более стилизованным. Да и актера на роль Кейбла противоборствующие стороны видели по-разному. Райан продвигал Джоша Бролина, а Том считал, что образ футуристичного громилы должен воплотить Кайл Чандлер.

Как бы то ни было, после приобретения студией Disney прав на "Дэдпула" пока неясно, как циничный герой впишется в общую киновселенную и сможет ли вести себя в прежней манере. Точных данных о выходе триквела фильма пока нет.