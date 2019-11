Тим Миллер рассказал о конфликте с Райаном Рейнольдсом

Когда в 2016 году в Сети появилась новость о том, что Тим Миллер больше не будет режиссировать франшизу "Дэдпула" после ставшей фактически культовой первой части, удивлению фанатов не было предела. Тогда киностудия дипломатично заявила, что виной всему "взаимные творческие разногласия", но позднее сам Райан Рейнольдс заявил, что, когда речь идет о столь полюбившемся ему проекте, без его контроля не обойдется ни одна деталь.

Миллер отметил, что, возможно, какие-то режиссеры и могут работать под неусыпным контролем актеров, но сам он явно не из таких людей.

Я не против дебатов, но если я не могу одержать верх, я не хочу так продолжать, — заявил он.

This was too mistake-y. ⚔️ https://t.co/b2ChrYAMvP

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 17, 2019