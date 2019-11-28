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Жених 50-летней звезды Дженнифер Лопес рассказал о ее тесной дружбе с Ким Карадашьян

Жених 50-летней звезды Дженнифер Лопес рассказал о ее тесной дружбе с Ким Карадашьян
12:35 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Оказывается, американская певица Дженнифер Лопес в течение достаточно длительного промежутка времени тесно общается с бизнесвумен Ким Кардашьян.

Мужчина рассказал, что девушки довольно давно уже дружат семьями, часто ходят друг к другу в гости и даже проводят некоторые праздники вместе.

Ким и Дженнифер очень близки. Дженнифер много лет была ее наставницей, теперь они советуются друг с другом. У них прекрасные отношения, которые длятся более 10 лет. Мне приятно проводить время с семьей Ким, - поделился Родригес.

Стоит отметить, что в 2018 году в одном из своих интервью Ким Кардашьян назвала Дженнифер Лопес своим "кумиром". В то время многодетная мама сообщила, что ей нравится следить за стилем исполнительницы, а также ее макияжем и прическами.

Белла Хадид в нижнем белье показала стройную фигуру 

Я стала одержима гламуром через Дженнифер, - отмечала бизнесвумен.

Также Кардашьян рассказала, что до сих пор просто в восторге от Лопес.

Напомним, знаменитая дива Ким Кардашьян ни на один день не оставляет своих фанатов без должного внимания.

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Все по теме:

Отношения, Дружба, Знаменитости, Дженнифер Лопес, Ким Карадашьян, Жених Дженнифер Лопес.
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