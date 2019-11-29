Праздник к нам приходит: Катя Осадчая и Юрий Горбунов опубликовали праздничные снимки (Фото)

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая очаровала армию подписчиков в сети забавным снимком со своим мужем Юрием Горбуновым дома.

Так, Катя и Юрий решил спародировать фото, которое сделали Потап, Оля Полякова и Олег Винник для анонса саудтрека для комедии "Бешеная свадьба 2".

Осадчая опубликовала смешной снимок на своей странице в инстаграме, на котором они с мужем позируют в пижамах возле украшенной новогодней елки дома.

Горбунов в домашних тапочках и синей пижаме на фото сыграл Олю Полякову, а Екатерина повторила позу Винника.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 29 Ноя 2019 в 6:38 PST

"Наш с Юрой ответ Потапу, Виннику и Поляковой. Продюсерская работа она такая, хоть на шпагат садись. "Бешеная свадьба 2" в кино уже с 25 декабря", – добавила в подписи телеведущая.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha

Напомним, что известный украинский продюсер Потап подтвердил, что является крестным отцом для двухлетнего Ивана Горбунова. Знаменитость признается, что часто видится с малышом, ведь с семьей телеведущих они живут по-соседству. Потап очень доволен такими родственными связями с звездным супругами.