Скачать
Пятница, 29.11.2019
Россия изучает вариант погашения долга Украине газом
Россия изучает вариант погашения долга Украине газом
В Кабмине отчитались о продаже трех крупных гособъектов
В Кабмине отчитались о продаже трех крупных гособъектов
Хирн хочет организовать бой Усика и Чисоры в конце февраля
Хирн хочет организовать бой Усика и Чисоры в конце февраля
Как проходили съемки драмы "Віддана": смотрите бэкстейдж фильма (Видео)
Как проходили съемки драмы "Віддана": смотрите бэкстейдж фильма (Видео)

Праздник к нам приходит: Катя Осадчая и Юрий Горбунов опубликовали праздничные снимки (Фото)

Смотрите фото (3)
Праздник к нам приходит: Катя Осадчая и Юрий Горбунов опубликовали праздничные снимки (Фото)
21:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая очаровала армию подписчиков в сети забавным снимком со своим мужем Юрием Горбуновым дома.

Так, Катя и Юрий решил спародировать фото, которое сделали Потап, Оля Полякова и Олег Винник для анонса саудтрека для комедии "Бешеная свадьба 2". 

Осадчая опубликовала смешной снимок на своей странице в инстаграме, на котором они с мужем позируют в пижамах возле украшенной новогодней елки дома.

Горбунов в домашних тапочках и синей пижаме на фото сыграл Олю Полякову, а Екатерина повторила позу Винника.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)  

"Наш с Юрой ответ Потапу, Виннику и Поляковой. Продюсерская работа она такая, хоть на шпагат садись. "Бешеная свадьба 2" в кино уже с 25 декабря", – добавила в подписи телеведущая.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha

Melovin презентовал саундтрек "Вітрила" к молодежному сериалу (Видео)

Напомним, что известный украинский продюсер Потап подтвердил, что является крестным отцом для двухлетнего Ивана Горбунова. Знаменитость признается, что часто видится с малышом, ведь с семьей телеведущих они живут по-соседству. Потап очень доволен такими родственными связями с звездным супругами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Париж, Отдых, Знаменитости, Фото, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Телезвезд, Праздничные фото.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 30 ноября
02 Грозы и мокрый снег: чем "порадует" нас конец ноября
03 Итоги дня 28 ноября: Зеленский и Меркель, новые главы семи РГА, уход Зеркаль
04 В "Слуге народа" призывают голосовать за перевод команды следователей по делам Майдана в ГБР (Видео)
05 Семь голов и удаление: Динамо и Мальме провели огненный матч в Лиге Европы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский высказался касательно дел Майдана
Зеленский высказался касательно дел Майдана
НАТО существенно увеличивает расходы на оборону
НАТО существенно увеличивает расходы на оборону
В Британии инцидент на мосту назвали терактом (Фото, Видео)
В Британии инцидент на мосту назвали терактом (Фото, Видео)
Рождественские истории: лучшая подборка книг, которые создадут праздничное настроение (Фото)
Рождественские истории: лучшая подборка книг, которые создадут праздничное настроение (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь