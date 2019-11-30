Марион Котияр засветилась на кинофестивале в Марракеше (Фото)

Марион Котияр для выхода на красную дорожку 18-ой церемонии открытия Международного кинофестиваля в Марракеше подготовила сказочный наряд. К слову, президентом жюри в этом году избрана актриса Тильда Суинтон.
Марион надела для кинофестиваля черное платье из коллекции Chanel, которое состоит из блузки и пышной юбки-макси. Наряд, украшенный стразами, напоминает вечернее небо со звездами. Французская актриса дополнила свой образ узким поясом на талии и часами на левой руке.
На мероприятие также приехали Наоми Уоттс, Кьяра Мастроянни, Мариса Беренсон и другие знаменитости.
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Напомним, что супермодель Хайди Клум, которой в июне исполнилось 46 лет, демонстрирует, что женщина может выглядеть соблазнительно в любом возрасте. Звезда ошеломила снимками со своим мужем Томом Каулитцом с отдыха в День благодарения. Хайди опубликовала горячие снимки на своей странице в инстаграме. На фото она позирует со своим возлюбленным, который ее крепко держит, в воде.