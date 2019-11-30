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Марион Котияр засветилась на кинофестивале в Марракеше (Фото)

Марион Котияр засветилась на кинофестивале в Марракеше (Фото)
17:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:44-летняя французская актриса Марион Котийяр посетила в роскошном образе Международный кинофестиваль в Марракеше в пятницу, 29 ноября.

Марион Котияр для выхода на красную дорожку 18-ой церемонии открытия Международного кинофестиваля в Марракеше подготовила сказочный наряд. К слову, президентом жюри в этом году избрана актриса Тильда Суинтон.

Марион надела для кинофестиваля черное платье из коллекции Chanel, которое состоит из блузки и пышной юбки-макси. Наряд, украшенный стразами, напоминает вечернее небо со звездами. Французская актриса дополнила свой образ узким поясом на талии и часами на левой руке.

На мероприятие также приехали Наоми Уоттс, Кьяра Мастроянни, Мариса Беренсон и другие знаменитости.

 
 
 
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Публикация от  (@cam_mood)

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Все по теме:

Платье, Знаменитости, Звезды, Марракеш, Наряд, Французская актриса, Марион Котияр, Международный кинофестиваль в Марракеше.
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