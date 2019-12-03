Рианну снова заподозрили в беременности (Фото)

Новости шоу бизнеса:В Лондоне состоялась церемония Fashion Awards-2019.

В ночь на 3 декабря в Лондоне состоялась церемония Fashion Awards-2019, гостями которой стали звезды шоу-бизнеса и всевозможные другие знаменитости. На красной дорожке показались Рианна, Наоми Кэмпбелл, Джулия Робертс и Кайли Миноуг, Ирина Шейк, Рита Ора, Эмилия Кларк и другие селебрити.

Для церемонии исполнительница выбрала мини-платье мятного цвета с длинной прозрачной накидкой. Обтягивающий наряд, как показалось позже поклонникам звезды, подчеркнул ее округлившийся живот. Кто-то даже обратил внимание, что Рианна всячески старалась прикрывать его, позируя перед папарацци.

Кстати, в этом году именно Рианна и ее бренд Fenty удостоились одной из наград премии - в номинации "Городской люксовый бренд".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@gsw.fashion) 3 Дек 2019 в 7:48 PST

Напомним, что звездой обложки британской версии журнала Cosmopolitan впервые за 35 лет стала не женщина. Об этом пишет журнал Esquire. Отмечается, что в съемке для январского номера принял участие ведущий реалити-шоу Queer Eye Джонатан ван Несс.