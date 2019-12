Хлое Кардашьян простила экс-возлюбленному измену

Новости шоу бизнеса:Блогер возобновила общение со спортсменом, однако о воссоединении пока в СМИ не говорят.

Звезда американского реалити-шоу и блогер Хлои Кардашян ошеломила поклонников признанием. Она простила баскетболисту Тристану Томпсону измену.

После выхода очередного эпизода шоу "Семейство Кардашян" (Keeping Up with the Kardashians) в сети вспыхнуло оживленное обсуждение. На кадрах было видно, как Хлои возобновила дружеские отношения со своим бывшим бойфрендом Тристаном Томпсоном. , которая родилась преждевременно из-за новости об измене.

Объяснить ситуацию взялась сама Хлои Кардашян, которая разместила соответствующую информацию в инстаграм-сторис. Звезда призналась, что действительно возобновила общение с бывшим возлюбленным, потому что больше не держит на него зла.

"Я не испытываю ни к кому негативных эмоций и ненависти. Жизнь слишком коротка! И кто я такая, чтобы кого-то осуждать? Так, мне разрешено чувствовать боль. Было бы глупо делать вид, что я ее не чувствую. Но я не хочу носить ненависть в своем сердце. Я решила не загрязнять свое сердце негативом. Прощение – это сила, а не слабость", – пояснила Хлои Кардашян.

Кроме этого, Хлои Кардашян заверила, что благодарна всем людям, которые появляются в ее жизни, в частности, и Тристану Томпсону. Для того, чтобы простить его жестокую измену, актрисе пришлось приложить немало усилий. Поэтому теперь Хлои посоветовала всем поклонникам, которые засыпали ее страницу гневными комментариями, также научиться прощать.

Часть обращения Хлои Кардашян уделила своей подруге Джорджине Вудс, которая была любовницей баскетболиста.

"Почему-то многие думают, что когда я говорю о прощении, речь идет исключительно о Тристане. Спрашивают: "А простила ли ты Джорджину?". Так вот, это обращение касается абсолютно всех людей, которые когда-либо причинили мне боль. Мужчинам, друзьям, семье, коллегам по работе... Я простила, иду дальше и желаю вам только радости и счастья! Моя жизнь не будет наполнена ненавистью, я решила занять ее позитивом", – добавила Хлои Кардашян.