Скачать
Пятница, 06.12.2019
Ситуация в Одессе: пожар возобновился - поиски пропавших осложняются
Ситуация в Одессе: пожар возобновился - поиски пропавших осложняются
Меркель запланировала переговоры с Зеленским и Путиным в Париже
Меркель запланировала переговоры с Зеленским и Путиным в Париже
Джошуа рассказал о советах Владимира Кличко
Джошуа рассказал о советах Владимира Кличко
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 7 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 7 декабря

Хлое Кардашьян простила экс-возлюбленному измену

Хлое Кардашьян простила экс-возлюбленному измену
13:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Блогер возобновила общение со спортсменом, однако о воссоединении пока в СМИ не говорят.

Звезда американского реалити-шоу и блогер Хлои Кардашян ошеломила поклонников признанием. Она простила баскетболисту Тристану Томпсону измену. 

После выхода очередного эпизода шоу "Семейство Кардашян" (Keeping Up with the Kardashians) в сети вспыхнуло оживленное обсуждение. На кадрах было видно, как Хлои возобновила дружеские отношения со своим бывшим бойфрендом Тристаном Томпсоном. , которая родилась преждевременно из-за новости об измене.

Объяснить ситуацию взялась сама Хлои Кардашян, которая разместила соответствующую информацию в инстаграм-сторис. Звезда призналась, что действительно возобновила общение с бывшим возлюбленным, потому что больше не держит на него зла. 

"Я не испытываю ни к кому негативных эмоций и ненависти. Жизнь слишком коротка! И кто я такая, чтобы кого-то осуждать? Так, мне разрешено чувствовать боль. Было бы глупо делать вид, что я ее не чувствую. Но я не хочу носить ненависть в своем сердце. Я решила не загрязнять свое сердце негативом. Прощение – это сила, а не слабость", – пояснила Хлои Кардашян.

Эмма Стоун обручилась: кто стал этим счастливчиком? (Фото)

Кроме этого, Хлои Кардашян заверила, что благодарна всем людям, которые появляются в ее жизни, в частности, и Тристану Томпсону. Для того, чтобы простить его жестокую измену, актрисе пришлось приложить немало усилий. Поэтому теперь Хлои посоветовала всем поклонникам, которые засыпали ее страницу гневными комментариями, также научиться прощать.

Часть обращения Хлои Кардашян уделила своей подруге Джорджине Вудс, которая была любовницей баскетболиста.

"Почему-то многие думают, что когда я говорю о прощении, речь идет исключительно о Тристане. Спрашивают: "А простила ли ты Джорджину?". Так вот, это обращение касается абсолютно всех людей, которые когда-либо причинили мне боль. Мужчинам, друзьям, семье, коллегам по работе... Я простила, иду дальше и желаю вам только радости и счастья! Моя жизнь не будет наполнена ненавистью, я решила занять ее позитивом", – добавила Хлои Кардашян.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отношения, Измена, Знаменитости, Хлое Кардашьян.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аномальный декабрь: в Украине будет солнечно и тепло
02 Итоги дня 5 декабря: Зеленский на обложке Time и драка в Раде
03 Тренды обуви 2019-2020: лучшие модели сапог на зиму (Фото)
04 Ситуация в Одессе: пожар возобновился - поиски пропавших осложняются
05 Отпуск за свой счет и удаленная работа: какой будет трудовая реформа в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Корь в Украине 2019: статистика смертности от заболевания
Корь в Украине 2019: статистика смертности от заболевания
Гончарук рассказал, когда украинцам ждать снижения тарифов
Гончарук рассказал, когда украинцам ждать снижения тарифов
День Вооруженных сил: интересные факты об украинской армии
День Вооруженных сил: интересные факты об украинской армии
Фильм &quot;Джокер&quot; снова выйдет в прокат
Фильм "Джокер" снова выйдет в прокат
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь