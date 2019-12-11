От продавца до адвоката: кем работали знаменитости в далеком прошлом (Фото)

1 Каждый раз, когда мы видим любимых знаменитостей на экранах телевизоров или на разворотах журналов, трудно поверить в то, что ещё не так давно они были обычными людьми, которым приходилось работать на разных, а порой и вовсе странных работах, чтобы выжить, сводя концы с концами, прежде чем обрести всемирную славу и популярность. Дэнни ДеВито работал в морге парикмахером Несмотря на то, что Дэнни ДеВито вряд ли может похвастаться собственной шевелюрой, тем не менее, однажды он работал парикмахером-стилистом. И всё бы ничего, если ни одно маленькое "НО". Помимо обычной парикмахерской, Дэнни подрабатывал в морге, где делал причёски покойным женщинам, преображая их бледный лик. Ко всему прочему, прежде чем обрести всемирную славу и популярность, актёр подрабатывал ночным сторожем, продолжая ходить на различные кинопробы и кастинги.

2 Кристофер Уокен - укротитель львов В это трудно поверить, но, когда Кристофер Уокен был подростком, он работал в цирке помощником укротителя львов в передвижном шатре, представляясь сыном укротителя. Льва Уокена звали Шеба, и он говорил, что она была на самом деле как собака, и всё, что ему нужно было сделать, так это взмахнуть кнутом, и Шеба мгновенно и беспрекословно могла перевернуться, сесть или же лечь.

3 Хью Джекман работал учителем физкультуры Хью Джекман не всегда был успешным и популярным, как думает большинство. На самом деле, у этого актёра Росомахи было довольно много странных работ, прежде чем он стал всемирно известным. Хью работал дежурным на заправке, клоуном на вечеринках и даже учителем физкультуры! Всё бы так и осталось в тайне, если бы не бывший студент, который на одном из мероприятий не раскрыл все карты, тем самым выдав бывшего учителя физкультуры.

4 Виктория Бекхэм подрабатывала в костюме сперматозоида А здесь остаётся лишь развести руками и улыбнуться. Ведь до того, как Виктория Бекхэм стала именем нарицательным, она успела побывать в весьма непростой роли, примерив на себя костюм сперматозоида для шоу BBC, известного как Body Matters, которое было связано с сексуальным воспитанием. Видимо, после такого пикантного появления на публике, к ней и посыпались заманчивые предложения со всех сторон, в том числе и участие в Spice Girls.

5 Вупи Голдберг работала гримёром в местном морге А вот Вупи Голдберг, прежде чем стать успешной и популярной, на самом деле была дипломированным косметологом-визажистом, в жизни которого всё складывалось не так гладко, как ей того хотелось. От некой безысходности девушка устроилась в местный морг гримёром, где чуть было не получила разрыв сердца от шуток своего босса, забравшегося в один из гробов, дабы после медленно сдвинуть крышку и помахать сотруднице рукой.

6 Джонни Депп работал продавцом шариковых ручек Джонни Депп теперь у всех на слуху, но так было не всегда. В свои первые дни, пытаясь найти работу, чтобы свести концы с концами, будущая звезда занималась ежедневной продажей шариковых ручек по телефону. Ему обещали, что если он сумеет продать несколько шариковых ручек в день, то ему предложат поездку на Таити! Однако Депп не слишком долго работал на этой работе, при этом поговаривая о том, что благодаря столь нелепому заданию, он сумел обрести первые навыки актёрского мастерства.

7 Джина Дэвис работала манекеном До появления Тельмы и Луизы были Тельма и Энн ... Тейлор. В это трудно поверить, но по неизвестным на то причинам, действия происходили в магазине одежды, где Дэвис позировала как манекен в витринах магазина рядом с настоящими манекенами. "Однажды, кто-то увидел, как я это делаю, а затем человек просто остановился, чтобы посмотреть, что будет дальше", - объясняет Дэвис. – "Но я просто замерла. Не знаю как и почему, но у меня была сверхъестественная способность стоять неподвижно часами". Именно это помогло ей в дальнейшей модельной карьере, а после уже и в киноиндустрии.

8 Дастин Хоффман прошёл тернистый путь от швейцара до актёра Дастину Хоффману в первые годы работы актёром пришлось сменить множество профессий, чтобы свести концы с концами. Работа включала в себя работу швейцара, проверку безопасности, нанизывание гавайских леев и даже печатание Yellow Pages с командой из восьмидесяти женщин. Однако, в отличие от некоторых других знаменитостей в этом списке, Хоффман сказал, что он никогда не чувствовал стыда в выполнении тривиальной работы, пока это помогало ему сводить концы с концами.

9 Хелен Миррен работала в парке развлечений Прежде чем она сыграла особу королевский кровей, дама Хелен Миррен работала в парке развлечений Курсаал, пытаясь привлечь людей на различные аттракционы. В США её бы назвали "barker" но в Великобритании Миррен была известна как "blagger".

10 Мик Джаггер работал в психиатрической клинике А вот если верить нескольким биографам, то в 1961 году Джаггер работал носильщиком в психиатрической больнице Бексли, перевозя вещи людей, чтобы оплатить своё обучение в Лондонской Школе Экономики. Но помимо всего этого, те же биографы поговаривают о том, что именно там Мик познал свой первый сексуальный опыт с медсестрой, закрывшись с ней в шкафу.

11 Брэд Питт работал цыплёнком Это похоже на типичную голливудскую мечту, но до того, как Брэд Питт стал звездой, которой он является сегодня, он одевался как курица возле ресторана быстрого питания El Pollo Loco, махая рукой проезжающим мимо машинам. Помимо всего этого, Питт сопровождал стриптизёрш на разные мероприятия, играл музыку и конечно же, копил деньги.

12 Николь Кидман работала массажисткой Когда у матери Кидман обнаружили рак молочной железы, семнадцатилетняя девушка бросила школу и стала массажистом, чтобы помочь своей семье свести концы с концами. В итоге, ей удалось осуществить свою мечту и стать одной из самых успешных и востребованных актрис Голливуда.

13 Джерард Батлер бывший адвокат Прежде чем стать звездой боевиков, шотландский актёр Джерард Батлер изучал право в Университете Глазго. Он даже работал гражданским адвокатом в Эдинбурге, но был уволен всего за неделю до того, как он мог претендовать на полное адвокатское право, из-за его чрезмерного пьянства.

14 Мэтью МакКонахи чистил курятники и мыл посуду Будучи студентом по обмену в Австралии, Мэтью МакКонахи подрабатывал посудомойкой, а также убирал курятники. Когда его попросили поделиться своим опытом, он как обычно высказался в своём характерном философском стиле, что это тот самый случай, который производит на человека неизгладимое впечатление, оставляя после себя уйму размышлений на тему жизни.

15 Меган Фокс ходила в костюме банана На шоу Эллен сексапильная Меган Фокс призналась, что её единственная настоящая работа была в магазине smoothie shop во Флориде. Она работала за кассой, но раз в неделю одевалась как фрукт (банан) и выходила на шоссе, дабы привлечь больше клиентов.

16 Мэтт Леблан работал плотником Работа плотником - одна из старейших профессий на этой планете. От Иисуса до Харрисона Форда многие занимались этим занятием. И Мэтт Леблан, звезда телесериала "Друзья" тоже работал плотником, делая кровати и не только. Дед Мэтта, знающий толк в этом деле, всячески помогал внуку, так как мальчику нравилось создавать различные предметы из дерева, которые люди будут хранить в течение очень долгого времени. Однако у судьбы были другие планы на него. Переехав в Нью-Йорк, он начал пробовать себя в качестве актёра, тем самым получив заветную роль в "Друзьях".

17 Сильвестр Сталлоне снимался в фильмах для взрослых Если большинство звёзд на экранах лишь изображают откровенные постельные сцены, то Сильвестр Сталлоне, прежде чем попасть в Голливуд, снимался в порнографических фильмах. Один из которых носит название "The Party at Kitty and Stud’s" 1970 года. Он также утверждал, что у него не было особого выбора, и он должен был либо сняться в одном из порнофильмов, либо ограбить человека.

18 Оззи Осборн работал на скотобойне Оззи Осборн, прежде чем реализовать свою мечту стать певцом, побывал в "шкуре" сантехника, а потом даже работал на скотобойне, где ему приходилось убирать останки мёртвых тел.

19 Джон Бон Джови делал новогодние игрушки А вот Джон Бон Джови работал в мастерской Санты, создавая новогодние и рождественские игрушки, декорации и различные праздничные украшения. Теперь вы понимаете, откуда взялась "Livin' On A Prayer".