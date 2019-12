От продавца до адвоката: кем работали знаменитости в далеком прошлом (Фото)

17

Сильвестр Сталлоне снимался в фильмах для взрослых

Если большинство звёзд на экранах лишь изображают откровенные постельные сцены, то Сильвестр Сталлоне, прежде чем попасть в Голливуд, снимался в порнографических фильмах. Один из которых носит название "The Party at Kitty and Stud’s" 1970 года. Он также утверждал, что у него не было особого выбора, и он должен был либо сняться в одном из порнофильмов, либо ограбить человека.