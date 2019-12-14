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Мисс мира 2019: как выступила представительница Украины (Фото)

Мисс мира 2019: как выступила представительница Украины (Фото)
20:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 14 декабря, в Лондоне прошел один из самых престижных конкурсов красоты – "Мисс Мира 2019".

Конкурс красоты прошел в выставочном центре ExCeL London в столице Великобритании. А Украина, которую представляет харьковчанка Маргарита Паша, прошла в топ-40.

Мисс Мира 2019: какие страны вошли в топ-40: Антигуа и Барбуда, Австралия, Бразилия, Британские Виргинские острова, Китай, Острова Кука, Дания, Англия, Франция, Гайана, Гонконг, Индия, Индонезия, Ямайка, Кения, Малайзия, Мексика , Молдова, Монголия, Непал, Нигерия, Новая Зеландия, Парагвай, Филиппины, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Шотландия, Южная Африка, Испания, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, Украина, США, Венесуэла, Вьетнам, Уэльс.

В 2018 году победительницей "Мисс Мира" стала мексиканская модель Ванесса Понсе. Она стала первой представительницей Мексики, которые получила корону на престижном конкурсе красоты. Ванесса уже прошлась на сцене во время "Мисс Мира 2019".

 
 
 
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Впоследствии стали известны имена девушек, которые вышли в "двенадцатку". К сожалению, украинка Маргарита Паша не прошла, поэтому не продолжила борьбу за корону.

В топ-12 "Мисс мира 2019" вошли представительницы таких стран: Кения, Нигерия, Бразилия, Мексика, Индия, Непал, Филиппины, Вьетнам, Ямайка, Франция, Россия, Острова Кука.

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Напомним, что финалистками "Мисс мира 2019" стали участницы из Нигерии, Бразилии, Индии, Ямайки и Франции. Так, в конкурсе красоты "Мисс мира 2019" главную корону получила представительница Ямайки Тони-Энн Сингх. Первой вице-мисс была выбрана девушка из Франции, вторая – из Индии.

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Украина, Победительница, Конкурс красоты, Мисс мира, Маргарита Паша, Мисс мира 2019, Тони-Энн Сингх.
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