Скачать
Суббота, 14.12.2019
На Донбассе погиб украинский боец
На Донбассе погиб украинский боец
ПЦУ опубликовала постановления Архиерейского собора
ПЦУ опубликовала постановления Архиерейского собора
Битва лидеров: Марлос принес Шахтеру победу над Зарей
Битва лидеров: Марлос принес Шахтеру победу над Зарей
Мисс Мира 2019: кто стал победительницей главного конкурса красоты (Фото)
Мисс Мира 2019: кто стал победительницей главного конкурса красоты (Фото)

Мисс Мира 2019: что известно о победительнице конкурса Тони-Энн Сингх (Фото)

Мисс Мира 2019: что известно о победительнице конкурса Тони-Энн Сингх (Фото)
21:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Знаменитый конкурс красоты Мисс Мира 2019 прогремел в Лондоне 14 декабря. Победительницей стала Тони-Энн Сингх с Ямайки.

На престижном конкурсе красоты Мисс Мира 2019 победу в Лондоне получила брюнетка с Ямайки – Тони-Энн Сингх.

23-летняя Тонни-Энн родилась в большом городе Морант-Бей, Ямайка. 14 лет назад девушка иммигрировала в США. Красавица также является выпускницей Государственного университета Флориды (FSU). В образовательном учреждении новая Мисс Мира 2019 изучала психологию и исследования проблем женщин.

До участия во всемирном конкурсе "Мисс Ямайка" она участвовала в конкурсе Ассоциации Карибского флота во Флориде.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@toniannsingh)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@toniannsingh)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@toniannsingh)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@toniannsingh)

Мисс Вселенная 2019: названо имя победительницы престижного конкурса красоты

На конкурсе красоты она проявила свои вокальные и музыкальные таланты во время соревнований и получила высшие награды за талант.

Напомним, что конкурс красоты прошел в выставочном центре ExCeL London в столице Великобритании. А Украина, которую представляет харьковчанка Маргарита Паша, прошла в топ-40. К сожалению, украинка Маргарита Паша не прошла, поэтому не продолжила борьбу за корону. В конкурсе красоты "Мисс мира 2019" главную корону получила представительница Ямайки Тони-Энн Сингх. Первой вице-мисс была выбрана девушка из Франции, вторая – из Индии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ямайка, Победительница, Конкурс красоты, Мисс мира, Мисс мира 2019, Тони-Энн Сингх.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Незавидный "интерьер" жителей Северной Кореи: реальные фото
02 Недостаток калия в организме: важные признаки
03 Планета все еще полна загадок: 25 видов живых существ, открытых в этом году
04 Новогодний маникюр 2020: стильный дизайн со снежинками (Фото)
05 Какой завтра праздник: обычаи, традиции 15 декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Автомобиль премьера Афганистана попал под обстрел
Автомобиль премьера Афганистана попал под обстрел
ТКГ определится с формулой обмена пленными к 18 декабря
ТКГ определится с формулой обмена пленными к 18 декабря
Украинцев предупредили о тумане и дождях
Украинцев предупредили о тумане и дождях
Time составил список лучших гаджетов десятилетия
Time составил список лучших гаджетов десятилетия
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь