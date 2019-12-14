Мисс Мира 2019: что известно о победительнице конкурса Тони-Энн Сингх (Фото)

Новости шоу бизнеса:Знаменитый конкурс красоты Мисс Мира 2019 прогремел в Лондоне 14 декабря. Победительницей стала Тони-Энн Сингх с Ямайки.

На престижном конкурсе красоты Мисс Мира 2019 победу в Лондоне получила брюнетка с Ямайки – Тони-Энн Сингх.

23-летняя Тонни-Энн родилась в большом городе Морант-Бей, Ямайка. 14 лет назад девушка иммигрировала в США. Красавица также является выпускницей Государственного университета Флориды (FSU). В образовательном учреждении новая Мисс Мира 2019 изучала психологию и исследования проблем женщин.

До участия во всемирном конкурсе "Мисс Ямайка" она участвовала в конкурсе Ассоциации Карибского флота во Флориде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@toniannsingh) 13 Сен 2018 в 7:49 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@toniannsingh) 8 Дек 2019 в 11:10 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@toniannsingh) 13 Ноя 2019 в 11:04 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@toniannsingh) 3 Авг 2017 в 6:24 PDT

На конкурсе красоты она проявила свои вокальные и музыкальные таланты во время соревнований и получила высшие награды за талант.

Напомним, что конкурс красоты прошел в выставочном центре ExCeL London в столице Великобритании. А Украина, которую представляет харьковчанка Маргарита Паша, прошла в топ-40. К сожалению, украинка Маргарита Паша не прошла, поэтому не продолжила борьбу за корону. В конкурсе красоты "Мисс мира 2019" главную корону получила представительница Ямайки Тони-Энн Сингх. Первой вице-мисс была выбрана девушка из Франции, вторая – из Индии.