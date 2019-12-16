Дзидзьо рассказал о пикантной сцене с Олей Поляковой (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинский певец и актер Дзидзьо представил свою новую работу – сериал "Отмороженный".

В одном из интервью он откровенно рассказал о съемках киноленты и о довольно пикантном опыте в "Свингерах". В частности, Дзидзьо рассказал, ревновала ли его жена к коллеге по фильму Оле Поляковой.

Артист дал откровенное интервью 1+1. Дзидзьо признался, что создание сериала "Отмороженный" совпало с двумя другими его проектами, поэтому актеру пришлось находить баланс в графике.

"У меня все переплелось – много концертов, съемки "Голоса. Дети" и сериала. Поэтому самое сложное, наверное, не заснуть. Бывает "отключаюсь", на площадке тишина и только мое "х-р-р". Коллеги снимают на видео, а я замечаю, нервничаю и всех разгоняю", – вспомнил Дзидзьо.

Успели оценить новую работу артиста его родные – мама и жена. Дзидзьо не скрывает, что когда-то певица Ярослава Притула, которая является его избранницей, не понимала творческих идей, поэтому прибегала к критике. Да и теперь, когда телепроекты артиста имеют бешеную популярность, его родные могут указывать на недостатки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@dzidzio) 7 Ноя 2019 в 5:59 PST

"Порой критикуют, а порой им нравится. Когда-то они вообще не понимали, чем занимаюсь. А я не имел времени, чтобы им объяснять – просто делал. Так было нужно", – признался он.

Интересно, что в "Свингерах-2" Дзидзьо сыграл секс-гуру. Однако довольно провокативная роль и пикантные сцены с Олей Поляковой совсем не смущали его жену Ярославу. Сам же Дзидзьо рассказал, что не переживал за ревность любимой, а больше боялся реакции мужа "Королевы ночи".

"Больше переживал за мужа Поляковой, который на премьере "Свингеров-2" сидел позади меня. Но зря – все остались довольны. Потом Оля позвонила и пригласила меня на новоселье, которое совпало с днем рождения ее любимого. Я позвонил, поздравил его. Поэтому мы, фактически, друзья", – отметил артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@slavia_official) 19 Ноя 2019 в 3:41 PST

Кроме того, Дзидзьо заявил, что его жена, которая является певицей, хочет реализовать себя как актриса. Однако в свои проекты артист не спешит ее приглашать, потому что слишком придирчив к каждому кадру.

"Очень даже планирует, но на площадке со мной невозможно родниться. Поблажек не будет. Не буду попустительствовать – все будет происходить натурально, как и должно быть. Моя позиция понятна: в жизни нужно побеждать, мечтать и достигать. Никто тебе не поможет, если сам этого не сделаешь. Такое осознание пришло ко мне давно", – добавил он.

Что известно о личной жизни Дзидзьо?

Дзидзьо ведет довольно закрытый образ жизни, поэтому журналистам известно крайне мало о его отношениях с Ярославой Притулой. Познакомилась пара во время учебы в музыкальном училище. Впоследствии перспективный артист создал собственную группу "Михаил Хома и друзья", куда пригласил Ярославу. Поженились влюбленные в 2013 году.