Концерт Ирины Федишин в Шепетовке завершился ДТП (Фото)

Новости шоу бизнеса:Удар был немалой силы, по этому без скорой и больницы после аварии не обошлось.

Ирина Федишин попала в ДТП, возвращаясь после полуночи с концерта в Шепетовке домой во Львов. Об этом певица написала в Instagram.

"Друзья, со мной и моей командой произошло досадное приключение. Вчера, возвращаясь с концерта в 00:45 ночи, мы попали в аварию. Это очень страшно… Мы готовились совершить маневр, включив заблаговременно левый поворот. В этот же время другой пассажирский бус пересек сплошную полосу и на скорости влетел в наше авто", - написала Федишин, опубликовав несколько фото с места событий.

"Удар был немалой силы. Из-за боли в мышцах вызвали скорую и ночь провели в больнице. К счастью, все обошлось травмами средней тяжести и шоком. Слава Богу, все живы и здоровы", - успокоила она своих фанатов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Друзі, зі мною та моєю командою трапилася прикра пригода

Больше всего в ДТП досталось мужу и продюсеру Ирины, Виталию Федишину: мужчина получил сотрясение мозга, а на ногу ему наложили шину.

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