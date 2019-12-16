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Понедельник, 16.12.2019
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Концерт Ирины Федишин в Шепетовке завершился ДТП (Фото)

Концерт Ирины Федишин в Шепетовке завершился ДТП (Фото)
15:29 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: apostrophe.ua

Новости шоу бизнеса:Удар был немалой силы, по этому без скорой и больницы после аварии не обошлось.

Ирина Федишин попала в ДТП, возвращаясь после полуночи с концерта в Шепетовке домой во Львов. Об этом певица написала в Instagram.

"Друзья, со мной и моей командой произошло досадное приключение. Вчера, возвращаясь с концерта в 00:45 ночи, мы попали в аварию. Это очень страшно… Мы готовились совершить маневр, включив заблаговременно левый поворот. В этот же время другой пассажирский бус пересек сплошную полосу и на скорости влетел в наше авто", - написала Федишин, опубликовав несколько фото с места событий.

"Удар был немалой силы. Из-за боли в мышцах вызвали скорую и ночь провели в больнице. К счастью, все обошлось травмами средней тяжести и шоком. Слава Богу, все живы и здоровы", - успокоила она своих фанатов.

 
 
 
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Друзі, зі мною та моєю командою трапилася прикра пригода

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Больше всего в ДТП досталось мужу и продюсеру Ирины, Виталию Федишину: мужчина получил сотрясение мозга, а на ногу ему наложили шину.

Как сообщалось ранее, неизменный аксессуар участника знаменитой группы "The Beatles" продали на аукционе за немалую сумму.

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ДТП, Знаменитости, Певицы, Ирина Федишин, ДТП Ирина Федишин.
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