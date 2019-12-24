Роскошная Дженнифер Лопес с ностальгией вспоминает свои киношные работы (Фото)

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса и певица поделилась подборкой фильмов со своим участием.

Дженнифер Лопес на своей странице в "Инстаграме" поделилась с фанатами фильмами со своим участием, которые нравятся ей больше всего.

"Это удивительно - думать о том, с какими невероятными людьми мне пришлось работать!" - написала знаменитость.

Лопес отметила боевик "Вне поля зрения" (1998), в котором исполнила роль вместе с Джорджем Клуни, романтическую комедию "Госпожа горничная" (2002) с Рэйфом Файнсом, триллер "Поворот" (1997), где сыграла с Шоном Пеном, триллер "Кровь и вино" (1996), главную роль в котором исполнил Джек Николсон, мелодраму "Давайте потанцуем" (2004) с Ричардом Гиром и биографическую драму "Селена" (1997), где исполнила главную роль.

Напомним, что в недавнем интервью изданию The New York Times Дженнифер Лопес призналась, что всем девушкам, включая и ее 11-летнюю дочь Эмми, есть чему поучиться у героини "Стриптизерш".