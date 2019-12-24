Похудевшая Адель поделилась забавными рождественскими фото

Новости шоу бизнеса:Полгода назад британская певица рассталась со своим супругом, и это явно пошло ей на пользу.

В Instagram Адель поделилась снимками с недавней рождественской вечеринки. На них певица позирует с главными персонажами этого праздника - Санта-Клаусом и Гринчем. Для мероприятия Адель выбрала черное шелковое платье с разрезом до бедра, идеально подчеркивающее фигуру. Тренировки прошли не напрасно, и сейчас она находится в отличной форме.

"Спасибо, что пришли на мою вечеринку и заставили нас почувствовать себя детьми. Счастливого Рождества и счастливых праздников!" - написала она в описании к фотографии.

Поклонники пришли в восторг от преобразившейся звезды. В комментариях они сделали ей множество комплиментов: "Вау, ты выглядишь как другой человек", "Ты такая красивая", "Ты всегда была сногсшибательной, но выглядишь просто превосходно", "Как у нее получается выглядеть еще лучше, чем раньше?".

Уточним, ранее издание People сообщило, что певица наняла личного тренера и занялась пилатесом. Адель начала тщательно следить за своим здоровьем ради своего сына, и увлечение спортом быстро принесло свои плоды. Звезда уже похудела на 6 кг, и это явно не предел ее возможностей.