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Похудевшая Адель поделилась забавными рождественскими фото

Похудевшая Адель поделилась забавными рождественскими фото
22:07 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Полгода назад британская певица рассталась со своим супругом, и это явно пошло ей на пользу.

В Instagram Адель поделилась снимками с недавней рождественской вечеринки. На них певица позирует с главными персонажами этого праздника - Санта-Клаусом и Гринчем. Для мероприятия Адель выбрала черное шелковое платье с разрезом до бедра, идеально подчеркивающее фигуру. Тренировки прошли не напрасно, и сейчас она находится в отличной форме.

"Спасибо, что пришли на мою вечеринку и заставили нас почувствовать себя детьми. Счастливого Рождества и счастливых праздников!" - написала она в описании к фотографии.

Поклонники пришли в восторг от преобразившейся звезды. В комментариях они сделали ей множество комплиментов: "Вау, ты выглядишь как другой человек", "Ты такая красивая", "Ты всегда была сногсшибательной, но выглядишь просто превосходно", "Как у нее получается выглядеть еще лучше, чем раньше?".

 
 
 
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We both tried to ruin Christmas but then both our hearts grew! Thank you for coming to my party and making us feel like kids Grinch Merry Christmas and Happy Holidays everyone x

Публикация от Adele (@adele)

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Уточним, ранее издание People сообщило, что певица наняла личного тренера и занялась пилатесом. Адель начала тщательно следить за своим здоровьем ради своего сына, и увлечение спортом быстро принесло свои плоды. Звезда уже похудела на 6 кг, и это явно не предел ее возможностей.

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Адель, Фото, Рождество, Санта Клаус, Британская певица, Рождество 2019, Новый год 2020.
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