Дженнифер Лопес продемонстрировала спортивную фигуру на фоне авто

Новости шоу бизнеса:50-летняя звезда "Стриптизерш" поделилась своим сексуальным фото в Instagram.

Дженнифер позировала рядом с красным Porsche в красном костюме, состоящем из спортивного топа и леггинсов с высокой талией. Певица продемонстрировала подтянутое рельефное тело и написала:

Детка, на улице тепло.

Жених Джей Ло Алекс Родригес поделился ее публикацией на своей странице и написал:

Мой любимый подарок — тот, который в красном.

В воскресенье Алекс также поделился закулисным видео с репетиции Дженнифер перед предстоящим февральским концертом Super Bowl LIV, где она выступит вместе с Шакирой. В ролике Дженнифер улыбается на фоне толпы молодых танцоров, очевидно, во время перерыва репетиции.

Они всего лишь хотели немного мороженого, — говорит в ролике Алекс.

Ранее сообщалось о том, что Джей Ло и Алекс пожертвовали для школьников годовой запас еды. Одна из учителей начальной школы в Теннесси сообщила в социальной сети о том, что некоторым ученикам школы дома нечего есть.

Когда мы узнали об этой проблеме, мы поняли, что должны помочь. Мы знали, что некоторые учителя приносят детям домой продукты, но их недостаточно, — прокомментировала событие Дженнифер и призналась, что известие о голодных детях довело ее и Алекса до слез.

Мы с Алексом — совладельцы продуктовой компании Tiller & Hatch, и мы решили пожертвовать школе годовой запас здоровой еды. Вот почему для нас важно иметь бизнес, — чтобы была возможность делать такие вещи и облегчать жизнь людей, — сказала Лопес. Певица трогательно отметила, что ни один ребенок на свете "не должен идти спать голодным".