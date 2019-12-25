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Актер Генри Кавилл рассказал о мучительной диете перед съемками сериала "Ведьмак"

Актер Генри Кавилл рассказал о мучительной диете перед съемками сериала "Ведьмак"
15:13 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В первый день "сушки" ему было разрешено выпить полтора литра воды, на следующий – пол-литра, а на третий он остался вообще без жидкости.

Испокон веков сложилось такое впечатление, что магические персонажи, в частности, колдуны, вампиры и другие им подобные существа должны быть в отличной физической форме. Творцы сериала "Ведьмак" придерживались таких же взглядов в создании ленты, поэтому главному герою пришлось пройти хорошую подготовку к съемкам.

36-летний Генри Кавилл стал гостем программы Грэма Нортона, видео которой появилось на видеохостинге YouTube. Во время разговора с ведущим английский актер заговорил о съемках сериала "Ведьмак", разговоры о котором не стихают после премьеры на Netflix.

По словам Кавилла, задолго до съемочного процесса ему пришлось пройти через жесткое ограничение в еде и так называемую "сушку", после которой мышцы тела стали еще более заметными. Ведь у его персонажа Геральта было немало сцен, где ему пришлось обнажить свой торс. 

 

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Диеты – это сложно, потому что ты голоден, но когда ты лишаешь себя еще и воды на трое суток, то в последний день ты начинаешь слышать ее запах вблизи, – признался Генри Кавилл.

Как сообщалось ранее, сегодня весь католический мир отмечает Рождество, и социальные сети пестрят счастливыми снимками знаменитостей.

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Знаменитости, Актер, Генри Кавилл, Ведьмак, Сериал Ведьмак.
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