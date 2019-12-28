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Это неслыханно: канадский ресторан отказал в приеме Меган Маркл и принцу Гарри

Это неслыханно: канадский ресторан отказал в приеме Меган Маркл и принцу Гарри
15:46 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Оказывается, членам королевской семьи могут отказывать в предоставлении некоторых услуг.

Как мы уже писали, члены королевской семьи Великобритании решили не праздновать Рождество вместе с королевой Елизаветой II.

В этом году Меган Маркл и принц Гарри запланировали отметить праздник вместе с родной матерью герцогини Сассекской - Дорией Раглан. Женщина присоединилась к молодой семье в Ванкувере, Канада, где, по сообщениям местной прессы, и произошел конфуз с владельцами заведения общественного питания.

Когда служба безопасности герцогов пыталась зарезервировать столик в местном ресторане "Deep Cove", его владельцам пришлось отказать в обслуживании представителям королевской семьи.

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Владелица заведения Бев Коффель рассказала, что встречалась с королевской службой безопасности, но ее супруг, шеф-повар Пьер Коффель, вынужден был отказать семейству в бронирования из-за слишком строгих требований безопасности.

"Пусть они будут в тишине и покое. Нам очень повезло, что они заехали к нам. Я желаю им всем уединения, к которому они так стремятся. Они заслужили это. Национальный парк Хорт-Хилл сейчас очень популярен. Они выходят на пробежку, так что их видели. Это отчасти захватывающе. Я надеюсь, что у них все в порядке. Они отходят от традиций, и я просто желаю им всего наилучшего", - сказала Коффель журналистам.

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Все по теме:

Канада, Принц Гарри, Ресторан, Королевская семья, Рождество, Ванкувер, Служба безопасности, Меган Маркл, Герцоги Сассекские, Deep Cove, Бев Коффель, Пьер Коффель, Дорией Раглан.
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