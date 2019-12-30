Самые успешные модели 2019: кто вошел в десятку лучших

Новости шоу бизнеса:Специалисты модного издания Models.com обнародовали рейтинг лучших моделей года.

За ними следят миллионы поклонников в социальных сетях, каждый их выход – под прицелом папарацци, они демонстрируют одежду на подиуме самых известных дизайнеров и всегда находятся в центре внимания.

Специалисты модного издания Models.com обнародовали рейтинг лучших моделей года, которых выбирали читатели издания и профессионалы. По их мнению, моделью года стала Адут Акеч из Южного Судана и Наоми Кэмпбелл. Модель года среди мужчин – американец Алтон Мейсон. Прорыв года среди женщин – датская модель Мона Тоугард. Прорыв года среди мужчин – Леон Дэйм. Возвращение года – Сара Блумквист. Звезды социальных сетей среди женщин – Белла Хадид и Наоми Кэмпбелл.

Звезды социальных сетей среди мужчин – Алтон Мейсон и Рафаэль Миллер. Звезда стритстайла –Белла Хадид. Звезда стритстайла среди мужчин – Алтон Мейсон. Знаменитые селебрети среди женщин – Гюнтер Шаффер и Зендая. Знаменитые селебрети среди мужчин – американский актер Тимоти Шаламе и британский певец Гарри Стайлс.

Специалисты одного из самых известных веб-ресурсов модельной индустрии Models.com также поделились рейтингом лучших моделей. Определяли их по результатам анализа активности аудитории моделей в инстаграме, фейсбуке и твиттере.

Первое место заняла известная 24-летняя модель Кендалл Дженнер, инстаграм которой насчитывает более 164 миллионов поклонников. Вторую строчку возглавила не менее известная и востребованная американская модель Джиджи Хадид. За ангелом "Victoria's Secret" в социальных сетях следит 51 миллион человек.

Третью позицию заняла 27-летняя британская модель и актриса Кара Делевинь. Девушка сейчас большинство времени отдает актерской карьере, впрочем карьера модели не занимает в жизни маникенщицы последнее место.

Что известно о Кендалл Дженнер?

Кендалл Дженнер – одна из самых востребованных моделей современности. У модели огромная армия фанатов, а количество рекламных контрактов невозможно перечислить. Кендалл – дочь известной американской телеведущей и продюсера Крис Дженнер и телезвезды Кейтлин Дженнер. Семья модели очень известная: Ким, Хлои, Кортни Кардашян и Кайли Дженнер, последняя из которых считается самой молодой миллиардершей в мире.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @calvinklein #MYCALVINS #CKHOLIDAY Публикация от Kendall (@kendalljenner) 11 Дек 2019 в 7:24 PST

Модельная карьера девушки началась в 14 лет. Тогда знаменитый фотограф Ник Саглимбени создал для юной Кендалл Дженнер первое портфолио. Девушка так понравилась рекламодателям, что ее начали приглашать на съемки модных брендов, фотографировать для обложек подростковых глянцев. В 16 лет Кендалл Дженнер впервые дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. В 2012 году Кендалл начала сотрудничество с главным фотографом бельевого бренда Victoria's Secret Расселом Джеймсом и снялась для многих глянцев.

Девушка сотрудничает с агентствами Elite Paris и Elite London. Ее модельная карьера находится на пике славы, ведь Кендалл выходит на модные подиумы в вещах таких именитых брендов, как Marc Jacobs, Givenchy, Chanel, Tommy Hilfiger, Fendi, Dolce & Gabbana, Balmain и многих других.

Папарацци регулярно фотографируют модные луки модели в ее родной Калифорнии, в Париже после показов или на улицах Нью-Йорка.

Что известно о Джиджи Хадид?

24-летняя американская модель и "ангел" Victoria's Secret уже успела создать вокруг себя армию поклонников и стать одной из самых известных моделей мира.

На странице в Instagram за ней следит 51 миллион подписчиков. Молодая девушка приложила большие усилия для того, чтобы стать лицом десятков глянцев, кампейнов и совместных коллабораций с модными домами.

Джиджи Хадид любит эксперименты с одеждой: она любит и сексуальные платья и уличный стиль. Модель умело сочетает вещи демократичных марок и кутюрные аксессуары, любит спортивный и кэжуал стили, а также знает, как выгодно подчеркнуть свою фигуру.

Модель часто можно увидеть на показах Chanel, Dolce & Gabbana, Balmain, Michael Kors, Tom Ford, Versace и Tommy Hilfiger. В 2017 году Maybelline New York представили новую коллекцию средств для макияжа, созданную в коллаборации с Джиджи Хадид, которая является неизменным лицом бренда. После сотрудничества с брендом впоследствии появилась линия Gigi Hadid X Maybelline.

Что известно о Каре Делевинь?

Впервые модную индустрию юная британка начала штурмовать в 17-летнем возрасте. Ее пригласили стать лицом косметического бренда Burberry Beauty, а также сняться для кампаний H&M, Tom Ford, Zara, Chanel и других. Кару приглашают позировать для рекламы брендов одежды и косметики, а также быть одним из лиц именитых глянцев.

На модных подиумах девушка появляется все реже, ведь уделяет время кинематографу. Самыми известными фильмами знаменитой модели являются драма "Тюльпанная лихорадка", романтический фильм "Бумажные города" и фантастический экшн "Валериан и город тысячи планет".

Что известно о Крисси Тейген?

В 18-летнем возрасте Крисси начала работать в магазине, в котором продают все для серфинга. Там ее увидел фотограф и предложил сделать несколько снимков. Девушка позволила сделать фото, впрочем о модельной карьере даже не задумалась, ведь всегда мечтала работать шеф-поваром. Она понимала, что ее внешность не соответствует параметрам моделей, поэтому согласилась только на съемки для каталогов одежды. Впоследствии Крисси осознала, что для того, чтобы заниматься любимым делом – не обязательно дефилировать по подиуму.

Модель и ведущая воспитывает двух детей вместе со своим мужем, известным певцом Джоном Леджендом.

Что известно об Эмили Ратажковски?

Путь фотомодели у Эмили начался в 14-летнем возрасте. В детстве Ратажковски имела необычную внешность, а сверстники называли ее "страшненькой". За все плохие слова одноклассников девушка отомстила в подростковом возрасте, превратившись из гадкого утенка на прекрасного лебедя. В то время агентство Ford Models выбирало среди учащихся школ моделей и обратило внимание на стройную и красивую школьницу. После собеседования, девушка заключила контракт и подписала договор.

Поклонники давно изучили предпочтения девушки, поэтому знают, что она совсем не стесняется предстать перед камерой в полуобнаженном виде. А заговорил весь мир об Эмили после того, как она снялась в клипе певца Robin Thicke. После этого откровенные снимки модели появились в календаре Sports Illustrated и на обложке глянца GQ.

Эмили – известная любительница сексуальных фотосессий, которые часто устраивает ее муж – актер Себастьян Бир-Макклард. Модель обладает отличной стройной фигурой, которой может позавидовать каждый. На инстаграм-страницу модели подписаны 25 миллионов поклонников.

Что известно о Тайре Бэнкс?

В 17 лет Тайра отправилась в Париж, вызвав настоящий фурор после первого выхода на подиум. Первая неделя в столице моды принесла юной девушке 25 предложений от разных дизайнеров. Такого успеха в начале карьеры не достигала ни одна мировая модель. Тайра Бэнкс стала первой афроамериканкой, появившейся на обложках Victoria's Secret catalog, GQ и других модных изданий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My Sunday Sit & Smize Surprise #BanX Публикация от Tyra Banks (@tyrabanks) 1 Дек 2019 в 9:04 PST

Бэнкс начала сотрудничать с такими популярными брендами, как Oscar de la Renta, Christian Dior, Dolce & Gabbana и многими другими. Ее фотографии появлялись на глянцевых обложках Harper's Bazar, Vogue, Elle, Cosmopolitan.

В 1997 году Тайра стала победительницей премии "Супермодель года". В 2005 году Бэнкс объявила о решении сосредоточиться на работе в кинематографе. В одном из своих интервью она отметила, что не покидает подиум. Она планирует громко появиться и продефилировать по подиуме, даже если это будет собственная линия одежды.

Что известно о Белле Хадид?

В 2019 году американскую модель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной планеты. Согласно расчетам британского пластического хирурга Джулиана Де Сильвы, ее черты лица близки к идеалу – 94,35% совершенства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Hellz Bellz in Orange.. limited edition . @chromeheartsofficial Публикация от Bella (@bellahadid) 8 Дек 2019 в 10:56 PST

В детстве Белла увлекалась дизайном и фотографией, но в 16 лет решила, что ее цель в жизни – стать моделью. Она подписала контракт с тем же агентством, что и ее родная сестра Джиджи Хадид – IMG models. Белла не замедлила стать лицом многих модных брендов.

Белла со своей безупречной фигурой начала покорять все подиумы. Ее рост и вес (173 сантиметра и 50 килограммов) позволили Хадид сразу попасть в мир "прет-а-порте".

В 2015 году модель удостоилась премии "Звездный прорыв". После удачного старта, Беллу начали приглашать на телешоу и на съемки клипов. За год Хадид снялась в четырех клипах. Уже через год, в 2016 году Белла стала "ангелом" Victoria's Secret.

Что известно о Жизель Бюндхен?

Скауты модельного агентства Elite заметили 14-летнюю Жизель в торговом центре бразильского мегаполиса Сан-Паулу. Желание заработать денег и посмотреть мир взяло верх, и девушка согласилась. В Париже Жизель впервые продефилировала на показе Alexander McQuuen, вызвав настоящий восторг от зрителей.

Более года Жизель старательно ходила по кастингам, поэтому вскоре в ее портфолио появились фотосессии для Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Versace, Chloé и Valentino. В 2000 году музыкальное издание Rolling Stone назвало Жизель самой красивой девушкой на Земле.

Бюндхен предложили контракт с Victoria's Secret, зарплату в 5 миллионов долларов и статус секс-символа. Рекламный контракт длился семь лет и сделал Жизель самой высокооплачиваемой моделью.

Что известно о Миранде Керр?

Для Миранды Керр работа моделью стала возможностью не только объездить пол мира, но и познакомиться с талантливыми людьми. Модельная карьера Керр началась в 13-летнем возрасте: Миранда победила в конкурсе юных моделей. Впоследствии ей начали предлагать работу такие известные бренды, как levi's, Ober Jeans и Roberto Cavalli. Миранда Керр начала активно появляться на обложках Harper's Bazaar, Vogue и Elle.

Всемирную славу Миранда Керр получила благодаря сотрудничеству с бельевым брендом Victoria's Secret, который принес австралийской супермодели еще больше признания.

Что известно о Хейли Бибер?

Первая съемка Хейли состоялась в Лондоне для журнала LOVE. Девушке повезло поработать с Кэти Гранд, которая является очень авторитетной персоной в области фэшн-индустрии. С ее легкой руки и началась в 2014 году модельная карьера Хейли Бибер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @voguehongkong by @cassblackbird Публикация от Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber) 2 Дек 2019 в 10:41 PST

Не успела новоиспеченная модель впервые ступить на подиум во время показа коллекции Topshop, как ей тут же начали поступать предложения от таких мировых брендов, как H&M, Ralph Lauren, Dolce&Gabbana, Elie Saab, Moschino, Guess и многих других. В 2016 году девушка стала лицом лимитированной коллекции своего кумира в мире моды Карла Лагерфельда.

В 2018 Хейли Бибер была назначена креативным директором компании Adidas, с которой сотрудничает уже много лет.