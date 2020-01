Елена Зеленская поздравила всех украинцев с Новым годом (Фото, Видео)

View this post on Instagram

Сказати, що 2019-й став для мене роком-викликом, – це, мабуть, все одно що промовчати ⠀ Та все ж я хочу подякувати йому. За випробовування на міцність, за тренування відповідальності, за відчуття підтримки – як ніколи досі, за марафон емоцій. ⠀ Прощавай, 2019-й! ⠀ І ласкаво просимо, новий, 2020-й! Бажаю, щоб для кожного з нас він був добрим, радісним і світлим! ⠀ З Новим роком!