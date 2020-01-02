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Четверг, 02.01.2020
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Елена Зеленская поздравила всех украинцев с Новым годом (Фото, Видео)

Елена Зеленская поздравила всех украинцев с Новым годом (Фото, Видео)
20:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Первая леди Украины публично обратилась к подписчикам блога и поздравила их с праздником.

Чувственное сообщение появилось на инстаграм-странице Елены Зеленской и сразу же вызвало восторг у ее поклонников. Первая леди решила не скрывать, что 2019-й для нее не был легким, ведь она поддержала мужа на президентских выборах и вместе с ним получила ответственную работу.

После инаугурации Владимир и Елена Зеленские успели совершить несколько международных поездок и начали воплощать свои инициативы, а год стал своеобразным вызовом для супругов.

"Сказать, что 2019-й стал для меня годом-вызовом, – это, пожалуй, все равно, что промолчать. И все же я хочу поблагодарить его. За испытания на прочность, за тренировку ответственности, за ощущение поддержки – как никогда до сих пор, за марафон эмоций. Прощай, 2019-й! И добро пожаловать, новый, 2020-й! Желаю, чтобы для каждого из нас он был добрым, радостным и светлым! С Новым годом!"– написала Елена Зеленская.

Поздравил украинцев и Владимир Зеленский.

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По традиции, он записал видео, которое транслировали отечественные телеканалы перед Новым годом. В обращении глава государства акцентировал внимание на том, что украинцы – разные. Их отличают профессии, язык, политические и религиозные предпочтения, социальный статус, но, по словам Владимира Зеленского, всех объединяют любовь к семье, любовь к стране. Президент призвал научиться уважать друг друга ради будущего государства и пожелал крепкого здоровья, благополучия и мира.

Как ранее сообщалось, Елена Зеленская организовала новогодний проект для социально незащищенных детей в Доме с химерами.

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Поздравление, Владимир Зеленский, Первая леди Украины, Елена Зеленская, Новый год 2020.
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