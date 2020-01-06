Теперь Адель не узнать: фото похудевший певицы, которые вы точно не видели

Знаменитая британская певица Адель, которая недавно разошлась с мужем, была замечена на отдыхе на Карибских островах.
Поклонники были шокированы тем, как похудела 31-летняя звезда. Снимки исполнительницы опубликовали на ее фан-странице в Instagram.
Адель не стала надевать бикини, а ограничилась платьем с глубоким декольте. Мини-наряд подчеркнул постройневшую фигуру певицы.
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Напомним, в апреле 2019 года Адель разошлась со своим мужем Саймоном Коннекки после 8 лет совместной жизни. А теперь СМИ сообщают, что певица начала отношения с рэпером Скепта, который, кстати, является земляком Адель и тоже родился в городе Тоттенем.