Теперь Адель не узнать: фото похудевший певицы, которые вы точно не видели

Новости шоу бизнеса:Певица всерьез взялась за себя в начале лета прошлого года.

Знаменитая британская певица Адель, которая недавно разошлась с мужем, была замечена на отдыхе на Карибских островах.

Поклонники были шокированы тем, как похудела 31-летняя звезда. Снимки исполнительницы опубликовали на ее фан-странице в Instagram.

Адель не стала надевать бикини, а ограничилась платьем с глубоким декольте. Мини-наряд подчеркнул постройневшую фигуру певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Adele (@officialadelefanpage) 4 Янв 2020 в 6:12 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Adele (@officialadelefanpage) 4 Янв 2020 в 7:55 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Adele (@officialadelefanpage) 4 Янв 2020 в 8:31 PST

Напомним, в апреле 2019 года Адель разошлась со своим мужем Саймоном Коннекки после 8 лет совместной жизни. А теперь СМИ сообщают, что певица начала отношения с рэпером Скепта, который, кстати, является земляком Адель и тоже родился в городе Тоттенем.